Vuelve este festival internacional de Ciudad Real con más de 50 años de historia

Del 23 al 30 de agosto Manzanares volverá a respirar cultura por los cuatro costados gracias al 51 Festival Internacional de Teatro Contemporáneo (FITC) ‘Lazarillo’. Su directora, Rebeca Cuenca, destaca que esta edición apuesta por «formatos más íntimos y cercanos, con el teatro social y político como emblema.

Tras el «subidón» de unas bodas de oro de éxito, en las que el Festival Internacional de Teatro Contemporáneo ‘Lazarillo’ dio un giro a su formato, este año la organización vuelve a apostar por «mantener este nuevo rumbo más cercano», ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El concejal de Cultura, Jesús Romero, ha destacado que el Ayuntamiento sigue apostando «con decisión» por este evento, creyendo «profundamente en el valor transformador del teatro», y ha subrayado que «la cultura no es un lujo, sino un derecho», y que este festival es «esencial» para contribuir a una ciudadanía «más libre, más formada, más sensible y más comprometida».

Tal y como ha anunciado la directora del festival, este año una de las novedades llega antes de la propia inauguración, con una performance callejera el 21 de agosto a las 21 horas llamada ‘Fake Tour’, en colaboración con la compañía A Ciegas.

Una propuesta que busca «combatir el concepto de la España vaciada y los prejuicios sobre municipios que no son capitales de provincia», invitando a «ocupar y disfrutar Manzanares de forma divertida», mezclando realidad y ficción.

El telón del 51º FITC ‘Lazarillo’ se alzará oficialmente el sábado 23 de agosto a las 13 horas en el Gran Teatro, con la entrega del Premio Escena 2025 al director Andrés Lima. Un «referente del panorama teatral actual» a nivel nacional e internacional, ha afirmado Cuenca.

PROGRAMACIÓN

La ceremonia de inauguración dará paso a una programación en la que Lazarillo ha vuelto a apostar por el teatro «social, político y comprometido», ha señalado Carlos Pintado, en el que los formatos al aire libre, especialmente en el corral del Centro Cultural ‘Ciega de Manzanares’, cobran especial protagonismo.

Así, en este espacio se darán citas varias propuestas: el domingo 24 de agosto a las 20.30 horas la obra infantil ‘Tengo miedo’ de Ñas Teatro; el martes 26 el montaje ‘Juicio a la razón’, que se representará a las 22.00 horas, a cargo de la compañía Paloma Merello; el miércoles 27 a las 21.00 horas, un formato ya clásico en el festival como es el ‘MicroFITC’ (a cargo de Microteatro por Dinero); el jueves 28 a las 22.00 horas el aclamado show drag ‘Vaga y Maleanta’ de Oniria Teatro; o el viernes 29 de agosto a las 22.00 horas con ‘Las Couchers’ y su humor «absurdo-filosófico».

También al aire libre, pero en esta ocasión en la plaza de la Constitución, el lunes 25 de agosto a las 22.00 horas tendrá lugar de manera gratuita el espectáculo de calle con malabares y equilibrismo ‘Llar’, de Producirk. En cuanto a la programación de sala, esta vez sólo sera una obra la que se pondrá en escena en el Gran Teatro. Se trata de ‘No estoy de frente’, de 16 Escalones Producciones, dirigida por Paco León e interpretada por Mari Paz Sayago, que se representará el sábado 30 de agosto a las 20.00 horas.

OFFESTIVAL

Como es tradición, de forma paralela se celebrará el ‘OFFestival’, que contará con actividades de diversa índole. La primera de ellas será el día de la propia inauguración, sábado 23 de agosto, a las 22 horas en la Lonja de San Francisco, donde Nido Deluxe ofrecerá un concierto gratuito al aire libre.

La siguiente cita con la música será para cerrar el festival, el sábado 30 de agosto a las 23 horas en el corral del CC ‘Ciega de Manzanares’, con la artista emergente Korashe.

Además, como cada año, aunque en esta ocasión cambia de ubicación y se extiende un día más, no faltará el FITCtiritec, el taller infantil de introducción al teatro que se desarrollará en el salón de Lazarillo (en el CC ‘Ciega de Manzanares’) los días 27, 28 y 29 de agosto de 11.00 a 13.00 horas.

Además, el 51º FITC ‘Lazarillo’ ofrecerá dos exposiciones artísticas. Por un lado, ‘Formas inconformes’, de Miguel Vela Romero, autor del cartel de esta edición, que estará instalada en el Gran Teatro durante todo el festival. Y, por otro lado, el público podrá disfrutar en el corral de ‘La Ciega’ de la muestra ‘Retratos en tinta’ de Carlos Pintado.

VENTA DE ENTRADAS Y PRECIOS

Y, todo ello, a precios accesibles «para que nadie se pierda el festival». De hecho, algunas de las propuestas son gratuitas, como los dos conciertos, el espectáculo de calle, el FITCtiritec y las exposiciones. También la inauguración, aunque para acudir a este acto será necesario recoger invitación previamente en la venta anticipada (19 y 20 de agosto de 19.00 a 21.00 horas en el CC ‘Ciega de Manzanares’.

Por otro lado, las obras celebradas en el corral tendrán un precio de 6 euros y de 5 con carné joven y para personas socias; el microteatro tiene un precio fijo de 8 euros; mientras que la obra de sala tiene un precio general de 10 euros y de 8 con carné joven y para personas socias. Habrá abonos para todas las obras (excluyendo la invitación para la inauguración y la entrada al microteatro) por 30 euros (25 para socios y carné joven). Toda la información estará disponible en el Instagram @fitclazarillo y en la página web del festival.