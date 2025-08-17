Un azulejo con mucho significado en la puerta grande de la plaza de toros de Ciudad Real

Un emotivo acto en recuerdo del historiador taurino reunió a familiares, amigos, aficionados y representantes municipales; el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, destacó que con este reconocimiento «se cumple una deuda con quien dejó un legado extraordinario sobre la historia de nuestra plaza».

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha celebrado este domingo un acto de homenaje a la figura de Manuel Hervás Casado, recordado historiador taurino de la ciudad, fallecido en 2019. En la puerta grande de la plaza de toros se ha descubierto un azulejo con su nombre, en presencia del alcalde, Francisco Cañizares, la concejal de Festejos, Mar Sánchez, familiares del homenajeado y representantes del Ateneo Taurino.

El alclade ha subrayado que la ciudad reconoce así a un aficionado que dedicó gran parte de su vida a investigar y recopilar la memoria taurina de la capital, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Según ha afirmado, gracias a su trabajo «los amantes de la tauromaquia cuentan con dos libros que son el ABC de lo que ha sucedido en Ciudad Real durante tantas décadas». Además, Cañizares ha expresado la satisfacción de poder rendir este tributo «en compañía de su mujer, de sus hijos y nietos, que hoy ven cómo queda grabado en la plaza el recuerdo de alguien fundamental para la feria y la afición local».

Los hijos de Hervás hanagradecido la iniciativa y compartieron la emoción de la familia al ver reflejado en la plaza un reconocimiento a «una vida dedicada a la investigación y a la historia taurina de Ciudad Real y la provincia». Han recordado, asimismo, que la noticia del proyecto les llegó por sorpresa hace unos meses de la mano de su primo Antonio Espadas, lo que les generó una profunda ilusión hasta la materialización del homenaje en plena feria.

Por su parte, el presidente del Ateneo Taurino, Antonio Espadas, ha resaltado la huella que dejó Hervás tanto en la capital como en otros municipios, e incluso en Talavera de la Reina, donde también fue muy querido. Ha destacado la importancia de su labor como investigador y la trascendencia de sus publicaciones, consideradas auténticas joyas para la historia taurina manchega, cuya relevancia «el tiempo valorará aún más».

Con este acto, al que también ha acudido el vicepresidente de la Diputación provincial, Adrián Fernández, y numeroso público aficionado, la ciudad de Ciudad Real inscribe en su plaza de toros el nombre de quien se convirtió en la memoria viva de generaciones de aficionados, dejando una herencia cultural y taurina de extraordinario valor.

«ESTA FERIA NOS SITÚA A LA ALTURA DE LAS GRANDES FERIAS»

El alcalde ha participado en el programa taurino de Onda Cero con motivo de la feria 2025. Durante su intervención destacó que «esta feria, además de recuperar la normalidad, ha alcanzado un nivel que nos sitúa a la altura de las grandes ferias de la historia de nuestra ciudad».

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo de la nueva empresa organizadora, calificando su puesta en escena como «sobresaliente». El primer edil también subrayó el carácter de la plaza de toros de Ciudad Real, que definió como «amable con el torero, pero respetuosa y conocedora, capaz de valorar el buen toreo y de disfrutar de espectáculos de gran calidad».