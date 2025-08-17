La rivalidad entre dos pueblos de Ciudad Real vuelve en clave de humor

El día 22 de agosto, a las 21.30 horas, la Casa de Cultura de Bolaños acogerá una noche llena de humor, alegría y buen teatro con la esperada vuelta de la comedia ‘La Venganza de la Pepa’, interpretada por el grupo de Teatro y Cine de la Universidad Popular de Bolaños.

Tras un éxito rotundo en su estreno en mayo, en el que se colgó el cartel de completo con más de 460 espectadores, esta producción vuelve a sorprender y a divertir a toda la familia, según ha informado el Consistorio bolañego en nota de prensa.

La historia de ‘La Venganza de la Pepa’ surge de la pasión y creatividad del grupo de teatro de la Universidad Popular. Luis García (Chin Pun), profesor de teatro y director de la pieza, comenta que «todo empezó en octubre de 2024, cuando dentro del Taller de Teatro y Cine, el grupo me pidió insistentemente que preferían trabajar una comedia». «Deseaban hacer algo muy divertido, pues llevaban mucho tiempo con ganas de hacer algo a lo Lina Morgan».

El origen de esta producción tiene raíces profundas en la historia teatral de Bolaños y Madrid. La obra se inspira en ‘La venganza de la Petra’ o ‘Donde las dan las toman’, estrenada en 1917 por el reconocido autor Carlos Arniches, uno de los dramaturgos más queridos y representativos del teatro castizo.

La adaptación realizada por Luis García incorpora personajes y situaciones que reflejan la competencia de los pueblos, con una trama que enfrenta a las familias de Bolaños y Almagro, evocando la eterna rivalidad entre estas dos localidades, con un toque de humor actual y cercano.

El director explica que su intención era mantener la esencia del texto original, pero adaptarlo para conectar mejor con el público actual, introduciendo más personajes, acelerando la trama y situando la historia en un contexto más cercano a nuestro tiempo, con personajes que rondan los 80 años y con un lenguaje y situaciones que despiertan la risa y la complicidad del espectador.

La obra también juega con la rivalidad histórica entre Bolaños y Almagro, creando un escenario donde las tradiciones y los estereotipos se mezclan en un humor universal.

Desde su estreno, ‘La Venganza de la Pepa’ ha recibido una respuesta entusiasta de parte del público, que llenó la Casa de Cultura en su función, dejando a muchos asistentes sin poder disfrutar del espectáculo. La obra fue recibida con ovaciones y grandes carcajadas por parte del público.

Destacan en el elenco actores como Antonio Calzado, que celebra este verano 40 años sobre los escenarios, con una trayectoria que abarca clásicos como ‘El caballero de Olmedo’ o ‘Las bicicletas son para el verano’, y Juan Felipe de Toro, quien en sus 18 años de teatro amateur ha demostrado ser uno de los talentos más prometedores del grupo, con una vis cómica que no pasa desapercibida.

La actriz y acomodadora del grupo, Loli Aranda, expresa que «la gente se ría mucho, pero lo mejor era verles con la sonrisa puesta, no solo durante la representación, también cuando se marchaban tras la función, como si la felicidad se hubiera impregnado en sus caras».

La gran acogida y el cariño del público han llevado a que la petición de reponer esta obra sea constante. El Ayuntamiento de Bolaños, en colaboración con la Universidad Popular, ha decidido programar una nueva función para ofrecer a todos la oportunidad de disfrutar de esta comedia que ha conquistado corazones.

Las entradas para ver la obra de teatro tienen un coste de 5 euros y pueden adquirirse tanto en la Casa de la Cultura como en taquilla el mismo día.

La función promete volver a llenar el patio de butacas, consolidando a ‘La Venganza de la Pepa’ como una cita imprescindible del verano cultural en Bolaños.

El elenco principal está compuesto por Antonio Fernández, Valentina Rubio, Laudelina Rubio, Víctor Cano y la joven promesa Beatriz Aranda, quien debutó en esta misma función. La dirección y adaptación han sido obra de Luis García Chin Pun, con la colaboración de un equipo de actores y técnicos comprometidos en ofrecer un espectáculo de calidad y cercanía.