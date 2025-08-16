Inauguradas estas esperadas tertulias en Ciudad Real

El Ateneo Taurino Manchego ha inaugirado este sábado su ciclo de tertulias con la presentación de ‘Churumbelerías taurinas’, el nuevo libro del historiador y crítico Rafael Zaldívar.

La jornada ha contado también con la presencia del matador de toros Manuel Jesús ‘El Cid’, que reaparece esta tarde en el coso de Ciudad Real en sustitución de Cayetano. El torero ha dedicado unas palabras a los asistentes, mostrando su entusiasmo por volver a vestirse de luces en una plaza que definió como especial en su carrera, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El acto ha concgregado a un nutrido público y a representantes de instituciones y del ámbito taurino, entre ellos el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, y el concejal de Servicios a la Ciudad, Gregorio Oraá.

«El libro recoge con pasión y rigor la historia taurina de Ciudad Real, transmitiendo siempre una mirada positiva y comprometida hacia la fiesta», ha indicado Cañizares, quien ha subrayado además que «Zaldívar escribe desde la afición, lo que otorga a su obra autenticidad y entrega».

El libro, con cerca de 400 páginas, se articula en tres bloques: ‘Nombres propios’, con semblanzas de toreros y personajes del entorno taurino provincial; las ‘Churumbelerías taurinas’, artículos de opinión que reflejan la esencia de su firma; y un apartado final sobre el toro bravo y las ganaderías, fruto de visitas a casi cuarenta explotaciones, donde se reivindica el papel del ganadero como principal garante de la dehesa.

El autor ha recordado que no se trata de una simple recopilación de crónicas, sino de una antología atemporal enriquecida con material fotográfico.

Rafael Zaldívar ha explicado que su intención con Churumbelerías taurinas era ofrecer una visión personal y atemporal de la fiesta: «No quería limitar los textos a una fecha concreta; muchos de ellos siguen siendo actuales y reflejan la esencia de la tauromaquia desde la pasión y el respeto por el toro y quienes participan en ella», afirmó el autor, destacando la importancia de transmitir su experiencia y amor por la fiesta a nuevas generaciones de aficionados.

En la mesa han intervenido el catedrático e historiador taurino Isidoro Villalobos, encargado del prólogo; el propio autor, Rafael Zaldívar; el presidente del Ateneo Taurino Manchego, Antonio Espadas; el vicepresidente de la Diputación, Adrián Fernández; el empresario de la plaza, Nacho Lloret; y el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares.

Con esta presentación se abre oficialmente el calendario de tertulias taurinas, que se celebrarán hasta el 22 de agosto y que incluirán la participación de críticos, toreros y profesionales del sector, culminando con un balance general de la feria.