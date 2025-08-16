El Manza Prix 2025 ya tiene fecha

La concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Manzanares convoca el Manza Prix 2025, una de las actividades más multitudinarias cada año con motivo de las fiestas patronales en honor a Jesús del Perdón.

En este tradicional show-competición, inspirado en el concurso de televisión del Grand Prix, pueden participar equipos de peñas, asociaciones o grupos de amigos. Cada equipo debe estar compuesto por entre 6 y 8 personas, todas empadronadas en Manzanares, de entre 18 y 30 años de edad a 5 de septiembre, día del evento.

Las inscripciones para participar son gratuitas y se podrán hacer del 18 al 21 de agosto en la Casa de la Juventud de Manzanares, en horario de 11.00 a 14.00 o de 17.30 a 20.30 horas, o bien, en ese plazo, por correo electrónico a [email protected], enviando copia los DNI de todos los participantes.

En el Manza Prix solo podrán participar seis equipos. Si se supera el número de equipos inscritos, el 25 de agosto a las 12.00 horas se realizará un sorteo público en la Casa de la Juventud al que deberá asistir al menos una persona representante de cada grupo.

Según los puntos que cada equipo sume en las divertidas y habilidosas pruebas del concurso, en el que no habrá vaquillas, se establecerá una clasificación final para el reparto de premios, de 700, 500, 400, 300, 250 y 200 euros.

En la edición de 2024, este clásico de las fiestas patronales reunió a cerca de 4.000 espectadores en la plaza de toros. Aquella noche, con desafíos como «las cajas explosivas», «troncos locos» y «manos matemáticas» para disfrute de participantes y público, el equipo de ‘Los Bravos’ conquistó el primer premio.

Como todos los años, en fechas que próximamente se anunciarán, el público interesado en asistir al Manza Prix podrá adquirir anticipadamente las entradas en la Casa de la Juventud y en la Oficina de Turismo. También estarán a la venta el mismo viernes 5 de septiembre en las taquillas de la plaza de toros. En cualquiera de los casos, el precio de las entradas es de 3 euros a partir de 12 años de edad y de un euro para niños/as menores de esa edad.