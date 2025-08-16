Descubre quién sustituye a Morante de la Puebla en la corrida de este domingo en Ciudad Real

Tomás Rufo será el encargado de sustituir este domingo a Morante de la Puebla en la corrida de toros de la Feria de la Virgen del Prado de Ciudad Real, tras no haberse recuperado el diestro sevillano de la grave cornada sufrida el pasado 10 de agosto en Pontevedra.

La empresa ‘Eventos Mare Nostrum’, gestora del coso, ha informado este sábado en nota de prensa de que Rufo, máxima figura manchega, ocupará el lugar de Morante en el cartel estelar del ciclo.

Desde su alternativa en septiembre de 2021, el toledano ha firmado triunfos en gran parte de las plazas de primera en las que ha actuado, y esta misma semana ha abierto la puerta grande en Huesca, junto a Roca Rey, y ha cortado tres orejas en la Feria de Begoña de Gijón.

El cartel definitivo para este domingo queda configurado con toros de Victoriano del Río-Toros de Cortés para Juan Ortega, Andrés Roca Rey y Tomás Rufo.

Según el reglamento taurino vigente, los aficionados que lo deseen podrán solicitar la devolución del importe de sus entradas a través del mismo canal en el que fueron adquiridas.