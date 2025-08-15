Tomelloso vive con emoción el traslado de su Patrona

Cientos de tomelloseros han acompañado este viernes a la Virgen de las Viñas, Patrona de la ciudad, en su traslado desde el Santuario de Pinilla hasta la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, en un acto cargado de fe y emoción que forma parte de la programación especial con motivo del 450 Aniversario del templo.

La llegada de la imagen a la Plaza de España ha sido recibida entre aplausos, vivas y cantos por los fieles congregados para participar en la solemne eucaristía celebrada al aire libre. El acto ha contado con la presencia del alcalde de Tomelloso, Javier Navarro, autoridades religiosas, miembros de la Corporación Municipal y representantes de asociaciones y colectivos locales, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En su intervención, el alcalde ha dado la bienvenida a la Patrona y ha subrayado el carácter excepcional de este acontecimiento, que coincide con una efeméride tan significativa. «Este 450 Aniversario nos invita a reflexionar sobre el profundo vínculo con nuestras raíces cristianas, y nos acerca a la historia de un pueblo que ha crecido y prosperado bajo tu manto protector, con la Parroquia como la gran posada de amor y acogimiento a tomelloseros y peregrinos», expresó Navarro.

El primer edil ha destacado también la profunda ligazón de la Virgen de las Viñas a la identidad agrícola de Tomelloso porque «la vid es el alma de nuestro pueblo, el sustento de nuestras familias y el motor de nuestra economía. Cada vendimia es tiempo de esfuerzo, esperanza y gratitud por la generosidad de la tierra».

Durante su mensaje, Navarro ha elevado peticiones por distintos colectivos: los mayores «sabiduría y memoria de nuestro pueblo», las familias «pilar fundamental de nuestra sociedad» y los jóvenes «esperanza y futuro de Tomelloso», así como por el empleo, «fuente de dignidad y base para un proyecto de vida».

Asimismo, ha tenido palabras de reconocimiento y recuerdo para los párrocos y feligreses «que han contribuido con su trabajo y dedicación al mantenimiento vivo de la llama de la fe en Tomelloso», a voluntarios, trabajadores de organizaciones benéficas y para las generaciones de catequistas que «han sembrado fe y valores con entrega generosa».

El alcalde ha concluido su intervención solicitando la protección de la Patrona para construir «un Tomelloso más unido, más solidario y más próspero», apelando a la colaboración y al trabajo conjunto por el bien común.

A continuación se ha ofrecido en la misma plaza de España una histórica eucaristía oficiada por el párroco José Ángel Martín Acosta y con el acompañamiento musical del coro «de misa de 9 de la parroquia». La imagen de la Virgen de las Viñas, una imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia y los estandartes de todas las Hermandades de Gloria y Pasión de Tomelloso presidían la multitudinaria misa de campaña. Esta mañana festiva finalizaba con el traslado de la Virgen de las Viñas a la parroquía de la Asunción donde aguardará los días de Feria que se avecinan.