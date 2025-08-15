Este es el nombre de niño preferido en Ciudad Real: tiene seis letras y significa «guerrero»

Elegir el nombre de un recién nacido es una de las decisiones más difíciles para las familias, y a menudo refleja gustos personales, influencias culturales y tendencias del momento.

En la provincia de Ciudad Real, como en el resto del país, cada año se repiten algunos nombres que parecen conquistar a padres y madres, mientras otros caen en desuso o resurgen tras décadas olvidados.

Martín, el favorito

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a la década de 2020, el nombre de recién nacido más elegido en la provincia de Ciudad Real en los últimos años es Martín, que tiene su origen en el latín y significa «guerrero» y «hombre de Marte».

Marte era el dios de la guerra según la mitología grecoromana y este nombre está estrechamente relacionado con este dios griego que posteriormente fue adoptado por la mitología romana.

Además de este nombre, otros favoritos en la provincia son Hugo, Mateo, Álvaro, Marcos, Alejandro, Lucas, Manuel y Daniel.