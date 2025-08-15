El pueblo de Ciudad Real pelea por acceder a la final del Grand Prix

Herencia disputa la segunda semifinal del Grand Prix del Verano. - RTVE - Archivo

El municipio de Herencia (Ciudad Real), peleará este lunes, 18 de agosto, por una plaza en la final del popular concurso de televisión de RTVE ‘El Grand Prix del Verano’.

En una semifinal en la que se enfrentará al municipio canario de San Sebastián de la Gomera, los herencianos, uniformado de amarillo, estarán apadrinados por la influencer Dulceida, según ha informado el ente público de radiotelevisión en nota de prensa.

De su lado, los canarios contarán con el cómico Edu Soto como padrino.

Los concursantes de ambos equipos se enfrentarán a retos como los refrescantes ‘Ki-monos’, la frenética ‘Misión Zanahoria’ o los ya clásicos ‘Pingüinos matemáticos’, hasta culminar en la emblemática prueba final, ‘El diccionario’. La semifinal podrá verse a partir de las 21.45 horas, en La 1 y RTVE Play.

