Detenido mientras disfrutaba de la feria de Ciudad Real

La Policía Local de Ciudad Real ha detenido en el recinto ferial a un hombre contra el que pesaba una requisitoria judicial de captura, en una jornada inaugural de la Feria de la capital ciudadrealeña que se ha desarrollado sin incidentes relevantes.

Así lo ha dado a conocer la Policía Local de Ciudad Real este viernes a través de las redes sociales, consultadas por EFE, en las que ha informado de que en el marco de sus actuaciones de las últimas horas, los agentes también han interceptado a dos conductores en situaciones irregulares en diferentes puntos de la ciudad.

En el primero de los casos, un conductor ha sido sorprendido al cirular sin permiso de conducir, por lo que el vehículo quedó inmovilizado y el infractor será enjuiciado por un delito contra la seguridad vial.

En la segunda intervención, otro conductor ha sido detectado al volante bajo los efectos del alcohol, de modo que el turismo también fue inmovilizado y su responsable se enfrenta a una sanción económica y a la retirada de puntos del permiso de conducción.