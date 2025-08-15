Cambio importante en la corrida de este sábado en Ciudad Real

Manuel Jesús El Cid sustituye a Cayetano Rivera Ordóñez en la corrida prevista para este sábado en la plaza de toros de Ciudad Real, tras no haberse recuperado el diestro madrileño de la lesión en el pie sufrida de manera reciente en el campo.

El festejo contará con reses de Juan Pedro Domecq y completarán el cartel Emilio de Justo y Marco Pérez, según ha informado este viernes en nota de prensa la empresa gestora del coso, Eventos Mare Nostrum.

En este sentido, Mare Nostrum ha informado de que El Cid, reciente triunfador de la Feria de Santander con una corrida de Victorino Martín, ya ha firmado actuaciones destacadas en Ciudad Real, abriendo la puerta grande en las temporadas 2006 y 2010.

Los aficionados que lo han solicitado han podido obtener la devolución del importe de su entrada por el mismo canal en el que la adquirieron, conforme al reglamento taurino vigente.