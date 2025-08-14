Recuerdos y arte en el pregón del Ateneo Taurino Manchego de Ciudad Real

El Ateneo Taurino Manchego volvió a reunir a la afición para su pregón taurino anual, que en esta ocasión tuvo el aliciente especial de coincidir con el 25º aniversario de la entidad. El Antiguo Casino se vistió de gala en la tarde-noche de este miércoles para recibir a Ana Muñoz-Torija, secretaria del Ateneo, que saltó al albero de la palabra con un pregón cargado de sentimiento, rindiendo un emotivo homenaje a su padre, artífice de la fundación, y a toda una trayectoria ligada a la tauromaquia a través de la fotografía.

El alcalde, Francisco Cañizares, acompañado de los concejales de Cultura, Pedro Lozano, y de Festejos, Mar Sánchez, puso en valor la labor del Ateneo Taurino como representante de la afición de la ciudad y agradeció que actúe como altavoz de la misma. Subrayó que, al margen de que los toros puedan gustar o no, forman parte inseparable de las ferias, y destacó el trabajo de la empresa Mare Nostrum, organizadora de la feria, por ofrecer un cartel que, en sus palabras, hace sentirse orgullosa a la ciudad. También defendió el respeto por las tradiciones, recordando que requieren tiempo y esfuerzo para consolidarse, y consideró un acierto la elección de Ana Muñoz como pregonera por su trayectoria y su compromiso con la tauromaquia.

Foto: Ayto. Ciudad Real

Durante su pregón, Muñoz-Torija explicó que en cada imagen deposita su alma, prescindiendo de grandes tecnologías y trasladando las capturas a lienzo para que la imagen cobre sentido. También ensalzó la feria taurina de este año y a sus espadas, haciendo especial mención a Morante de la Puebla y expresando su deseo de que la reciente lesión del torero no le impidiera acudir a Ciudad Real.

Un homenaje a todos: «a quienes somos, de dónde venimos»

La pregonera subrayó que su mensaje es un homenaje a todos: a quienes somos, de dónde venimos y lo que nos queda por hacer, recordando asimismo a Manuel Hervás, que será homenajeado este domingo con la instalación de un azulejo, en su memoria, en la plaza de toros.

Antonio Espadas, presidente del Ateneo Taurino Manchego, y presentador de la pregonera en esta ocasión, se refirió a Ana Muñoz-Torija con cariño, destacando su entrega y su pasión por la tauromaquia, tal y como le inculcó su padre, y celebró que su pregón consiguiera transmitir emoción y memoria histórica a todos los asistentes.

El acto, que contó con una nutrida representación de la Corporación Municipal y autoridades civiles y militares, además de numeroso público, se completó con el acompañamiento del joven guitarrista Ángel Camacho, que interpretó fandangos y alegrías, logrando emocionar al público junto a la voz de la pregonera.