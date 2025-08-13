Desmantelado un punto de venta de droga en una gasolinera en Ciudad Real

La Guardia Civil del Puesto Principal de Tomelloso ha procedido a la detención de un varón por la supuesta comisión de un delito contra la salud pública en la localidad de Tomelloso.

Desarrollo de los hechos Durante el pasado mes de julio, diferentes patrullas de seguridad ciudadana y el equipo de investigación pertenecientes al Puesto Principal de la Guardia Civil de Tomelloso y con motivo de los servicios de investigación del plan de prevención de tráfico minorista de drogas, se tuvo conocimiento de un punto de venta muy activo en las dependencias de una gasolinera abandonada en las afueras de la localidad de Tomelloso, según ha informado el Instituto armado en nota de prensa.

Una vez se dispuso un dispositivo de vigilancias discretas se pudo verificar que en dicho lugar había un punto de venta de drogas bastante activo, por tal motivo se realizó un registro, con la debida autorización judicial de las dependencias de la mencionada gasolinera.

Dinero y material incautado durante el operativo / Foto: Guardia Civil / Europa Press

Del mencionado registro se intervinieron varias sustancias estupefacientes, 70 gramos de hachís y 5 gramos de cocaína, que estaban dispuestas en dosis para su venta, así como también fueron encontrados, una balanza de precisión, varios envoltorios, recipiente, rollos para envolver, cuchillos impregnados, dos terminales telefónicos, así como un total de 1780 euros en metálico.

Seguidamente se procedió a la detención de la persona que se encontraba en dicho inmueble, como supuesto autor de un delito contra la salud pública.

Además, se localizaron numerosos efectos como herramientas diversas y efectos electrónicos, los cuales están siendo analizados para dilucidar su legal procedencia, ya que pudieran haber sido entregados a cambio de dosis de sustancia estupefaciente.

Las diligencias policiales como el detenido han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Tomelloso.