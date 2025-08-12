Moción de censura contra una alcaldesa de Ciudad Real

El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Las Labores, Jaime Pavón, junto a tres concejales más del PSOE, ha presentado este martes en el registro del Ayuntamiento la moción de censura con la que pretenden recuperar la dignidad democrática y el gobierno del municipio, «porque así lo decidieron vecinos y vecinas y es justo que sea el proyecto socialista el que se siga llevando adelante en el pueblo; como así se ha estado haciendo hasta el pasado mes de abril».

El Grupo Municipal Socialista ha señalado que el PP llegó a la Alcaldía «por oportunismo», aprovechándose de la situación que se generó tras el fallecimiento del alcalde socialista, Venancio Palancas, y el transfugismo de dos concejales que fueron elegidos bajo las siglas del PSOE y que pasaron a no adscritos, apoyando la investidura de la edil popular.

No obstante, la moción de censura no busca la confrontación, sino «cumplir con el compromiso que el Partido Socialista tiene con los vecinos y vecinas que mayoritariamente votaron por nuestro proyecto. No hacemos más que recuperar la voz del pueblo», apunta el portavoz socialista, Jaime Pavón, que se presenta ahora como candidato a la Alcaldía tras la moción de censura.

Ediles del PSOE en Las Labores. // Foto Eva Ercolanese/PSOE / Europa Press

«No es justo que sigan gobernando quienes no fueron elegidos por el pueblo y que, además, no tienen un proyecto de gobierno que mire por el progreso de Las Labores y por el bienestar de vecinas y vecinos. Lo poco que han podido hacer hasta ahora es llevar a término proyectos que ya había iniciado el PSOE».

El PSOE ha manifestado su confianza en que la moción de censura, que se debatirá en pleno municipal a finales de agosto, prospere.