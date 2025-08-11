La Junta Local de Seguridad ultima los detalles para garantizar una Feria sin incidentes en Ciudad Real

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha convocado este lunes una reunión de la Junta Local de Seguridad con el principal objetivo de cuidar todos los detalles para garantizar el normal desarrollo de la Feria y Fiestas en honor de la Virgen del Prado, que se inaugurarán este jueves y se prolongarán hasta el día 22 de agosto. El encuentro ha estado presidido por el concejal de Seguridad, Miguel Hervás, y ha contado con la presencia de los ediles responsables de las áreas de Juventud, Pau Beltrán, y Festejos, Mar Sánchez, además de las fuerzas y cuerpos de seguridad como Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil, de la subdelegación de Gobierno, así como de las diferentes entidades organizadoras de los eventos incluidos en la programación.

“Ya faltan muy pocos días y es el momento de hacer esta junta de seguridad, después de haber mantenido tantas reuniones previas con las diferentes áreas”, expone la concejal de Festejos, Mar Sánchez, “ya terminamos de perfilar, de ver si queda algún fleco suelto, lo resolvemos para que se puedan desarrollar estas Fiestas de la mejor manera posible, y que si ocurriera algún contratiempo, que esperamos que no, tengamos todo preparado para actuar”.

Foto: Ayto. Ciudad Real

La responsable del área de Festejos ha recordado además que el programa, que ya se puede consultar en la página web, “es muy extenso con lo que tiene que haber mucha organización previa y mucha coordinación para que todas las actividades se puedan desarrollar de la mejor manera, y aunque haya otro tipo de propuestas, la gente pueda disfrutar de todas las actividades que quieran con la mayor seguridad y para eso tenemos que estar muy coordinadas todas las áreas del Ayuntamiento”.

De esta manera, a lo largo de la reunión, se han abordado tanto las actividades propias del Ayuntamiento, esto es, las organizadas por las concejalías de Festejos, Juventud e Infancia o Deportes, como las propuestas por entidades privadas, pasando por el baile del vermú, la Caravana Blanca, los conciertos o la Feria Taurina entre otras muchas.