La Diputación de Ciudad Real impulsa el Trofeo de Esgrima Histórica

El templete de los Jardines del Prado de Ciudad Real es el marco elegido para la celebración del I Trofeo Diputación de Esgrima Histórica, organizado por el Club Espadas de Calatrava, con el respaldo de la Institución provincial, y la colaboración del Ayuntamiento de la capital, que tendrá lugar el próximo sábado, 16 de agosto, a partir de las 11:00 horas.

“El mejor escenario posible para esta ocasión, para la recreación de esos duelos de esgrima”, ha destacado el vicepresidente Quinto, responsable del área de Deportes, Luis Alberto Marín, quien ha agradecido la inestimable colaboración del Ayuntamiento de Ciudad Real, así como la aportación indispensable del Club Espadas de Calatrava, con su presidente Juan Lomas al frente, poniendo en valor el trabajo que desarrollan en la organización de actividades y eventos novedosos como este torneo, “que despierta la curiosidad y acerca al público este deporte”.

Un evento que reunirá a algunos de los mejores espadachines del panorama nacional y que pretende dar a conocer esta modalidad de esgrima que, según explicaba el presidente del club, aunque es muy antigua se ha redescubierto hace 25 años. Una modalidad que se sirve de armas del Siglo de Oro y Edad Media, y que en esta ocasión utiliza la espada larga, “un arma potente que se maneja con ambas manos y con la que se puede atacar tanto de filo como de punta, de ahí el refuerzo de protección los trajes”, señalaba.

Foto: Diputación de Ciudad Real

Una iniciativa que aúna historia, cultura y deporte, remarcaba Luis Alberto Marín, quien apuntaba a la clara apuesta de la Diputación provincial por el fomento del deporte base y de la practica deportiva, en las máximas disciplinas posibles, así como el apoyo a los clubes y asociaciones para difundir el deporte.

Marín animaba a los vecinos a acercarse a disfrutar de “este magnífico torneo, que no dejará a nadie indiferente”, un torneo espectacular, que entronca con la cultura e historia de España, y que tendrá entre hora y media y dos horas de duración. Un evento que aúna el arte marcial y la historia.