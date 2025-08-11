Ciudad Real lanza su Programa de Actividades para Mayores para el curso 2025/2026

La Concejalía de Servicios Sociales, Mayores y Familias del Ayuntamiento de Ciudad Real anuncia el inicio del periodo de matriculación del Programa de Actividades para Mayores correspondiente al curso 2025/2026. Dirigido a personas mayores de 60 años, jubiladas y empadronadas en la ciudad, este programa se desarrollará entre el 6 de octubre de 2025 y el 23 de mayo de 2026, con el objetivo de promover un envejecimiento activo, participativo y saludable.

La programación incluye un amplio abanico de actividades físicas, culturales y formativas, todas ellas orientadas a fomentar el bienestar físico, emocional y social de los participantes.

En total se ofertan más de 800 plazas distribuidas en 40 grupos diferentes. Entre las actividades propuestas destacan gimnasia, yoga, pilates, natación, aquagym, senderismo, baile en pareja, talleres de mente activa y manualidades, así como sesiones sobre cultura y curiosidades, entre otras.

Estas actividades se impartirán en distintas instalaciones municipales como los centros Rey Felipe VI, Santa María, Universidad Popular, Polideportivo Juan Carlos, la piscina Puerta Santa María y varios centros sociales repartidos por los barrios y pedanías de Ciudad Real.

Las inscripciones podrán realizarse de forma telemática desde el 11 de agosto hasta el 15 de septiembre a través de la web del Ayuntamiento de Ciudad Real (http://activ.ayto-ciudadreal.es/CIG), siendo esta la vía recomendada. También estará disponible la inscripción presencial entre el 1 y el 15 de septiembre en la Concejalía de Servicios Sociales Mayores y Familia.

Foto: Ayto. Ciudad Real

Cada actividad tendrá un coste único de 10 euros por persona que deberá abonarse tras la confirmación definitiva y el correspondiente sorteo de plazas. Para facilitar la inscripción telemática, se ofrece atención personalizada en los Puntos PID ubicados en la Casa de Ciudad y en el Edificio del Mercado (Calle Postas, 1) en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Para más información, los interesados pueden llamar al teléfono 926 211 044 extensión 686.

Este programa está dirigido exclusivamente a personas mayores de 60 años, jubiladas y empadronadas en Ciudad Real.

El Ayuntamiento de Ciudad Real anima a todos los mayores de la ciudad a participar en esta nueva edición del programa, una oportunidad para mantenerse activos, establecer lazos sociales y disfrutar del ocio compartido.

Además, a mediados de septiembre, se dará a conocer el programa de actividades puntuales para el último trimestre del año que incluirá diversas propuestas culturales lúdicas y formativas.