Violenta pelea en Ciudad Real termina con la detención de dos agresores por la policía

La Policía de Ciudad Real, junto a la Policía Nacional, han detenido este domingo a dos personas por agredir a una tercera en el interior de un inmueble de la calle San Antón de Ciudad Real.

Los hechos, según ha informado la Policía Municipal a través de las redes sociales consultadas por EFE, ha tenido lugar sobre las 12:30 horas, cuando en el interior de un piso dos sujetos estaban agrediendo al morador de esta vivienda.

Uno de los agresores fue detenido cuando abrió la puerta a una patrulla de la Policía Local, mientras que el otro se lanzó por una ventana, desde un segundo piso y cayó encima de un coche de patrulla, que resultó dañado.

Este segundo sujeto se dio a la fuga pero también fue detenido los agentes, tras protagonizar una persecución.

La Policía Local ha señalado que este servicio se ha hecho en coordinación con la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación.