Inaugurada la 22ª edición de una cita clave para el sector cinegético en Ciudad Real

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha manifestado cómo ferias como Mencatur constituyen un altavoz desde el que reivindicar la importancia de comarcas como la de Montiel, «una comarca llena de oportunidades, ligada a su pasado histórico, su patrimonio, agricultura, productos agroalimentarios y el sector cinegético. Así lo ha destacado durante la inauguración de la vigésimo segunda edición de esta feria que reúne cada año a los amantes del campo, la caza y la tradición durante estos días.

El presidente de la Institución provincial ponía en valor ferias como Mencatur «un punto obligado para que seamos conscientes de la importancia de una comarca como Montiel y del respaldo que necesita de las administraciones para revertir problemas como la despoblación», según ha informado la Diputación por nota de prensa.

Una feria que respalda Diputación en torno a una inversión de 20.000 euros, una ventana desde la que promocionar el turismo y la caza, un sector estratégico para nuestra economía y un elemento clave de cohesión territorial.

Valverde, ha destacado la importancia del turismo en una provincia como la de Ciudad Real «un turismo que va en alza, al ser la provincia de Castilla-la Mancha que más ha crecido en cuanto a turismo interior, pero también somos la tercera de toda España».

El presidente de la Diputación ha remarcado el apoyo de la Institución a municipios como Villanueva de la Fuente donde se ha invertido en estos dos años 1,1 millón de euros en la mejora de infraestructuras y servicio, y deseaba que ferias como Mencatur sigan creciendo, así como la comarca.

De su lado, el alcalde de Villanueva de la Fuente, Luis Mendoza ha puesto énfasis en la consolidación de una feria como Mencatur «referente de la comarca del campo de Montiel, invitando a todos a a visitar la feria y municipios como el de Villanueva y descubrir la riqueza de su patrimonio .