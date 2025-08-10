Descubre el mejor cortometraje nacional premiado en el VIII Festival de Cine de Almagro

El cortometraje “Ser un hombre”, ópera prima de Lucas Parra, se alzó este sábado con el galardón a Mejor Cortometraje Nacional en el VIII Festival Internacional de Cine de Almagro (AIFF), en una gala celebrada en el Teatro Adolfo Marsillach – Hospital de San Juan, con el aforo completo.

La ceremonia de entrega de los premios, según han informado este domingo los organizadores en un comunicado de prensa, fue conducida por el humorista Joaquín Reyes, combinando humor, emoción y una cuidada puesta en escena.

El jurado destacó de la obra ganadora “la sutileza con la que capta el instante en que la infancia comienza a convivir con rituales que, bajo el pretexto de ‘hacerse hombre’, perpetúan modelos machistas y violentos, sin juzgar y dejando que el espectador perciba tensiones y contradicciones”.

En la sección internacional, el premio fue para “Saint-Honoré”, ópera prima de los franceses Mohamed Seddiki y Christopher Caulier, reconocida por “su frescura narrativa y capacidad de emocionar desde la sencillez”.

El jurado concedió dos menciones de honor: a “Buffet Paraíso”, de Santi Amézqueta y Héctor Zafra, por su metáfora visual sobre los excesos humanos; y a “Faustino”, de Germán Mairen, por su crítica irónica a los abusos bancarios contra personas mayores.

La noche incluyó el Concurso de Bandas Sonoras Audiovisuales, en el que ocho formaciones interpretaron música en directo para cortometrajes de animación.

El premio recayó en el compositor José Vicente Romero, de Calzada de Calatrava, por la música para el corto francés “Trash”.

El AIFF concluirá este domingo con la proyección de la película de animación “Buffalo Kids”.

El festival cuenta con el apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación de Ciudad Real, el Ayuntamiento de Almagro y la Región de Murcia, así como de empresas y medios colaboradores.