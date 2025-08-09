Un concierto muy solidario tendrá lugar en este pueblo de Ciudad Real

‘La Misión’ llega a Agudo (Ciudad Real) este domingo en el recinto ferial del municipio, a partir de las 22.00 horas, y contará con la actuación del artista flamenco de la tierra ‘Traste 4’

Bajo la batuta de Estebán Piñero (Basty) la orquesta ofrecerá un extenso repertorio para amenizar la cálida noche veraniega y hacer disfrutar con su actuación a todos los asistentes, según ha informado la Diputación de Ciudad Real por nota de prensa.

Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir a través de la página web www.globalentradas.es, Recordar que como todos los conciertos de este ciclo impulsados por la Diputación de Ciudad Real, las entradas tienen un carácter solidario y la recaudación irá destinada a respaldar una organización social.

Estos conciertos se enmarcan dentro de la línea estratégica de la Institución provincial de potenciar la cultura y el turismo rural, así como el patrimonio y talento de nuestra provincia. Una iniciativa que, con la música como hilo conductor, pretende descubrir la riqueza de multitud de espacios de nuestra provincia, además de promover el acceso a la cultura en todos sus rincones, y constituir una plataforma de proyección para los artistas locales.

El próximo concierto tendrá lugar el 16 de agosto en Villamayor de Calatrava de la mano del grupo Siempre Así.