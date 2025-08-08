El Ayuntamiento de Ciudad Real adjudica el proyecto para la renaturalización del entorno de los Silos

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha adjudicado hoy a la empresa Proimancha Ingeniería y Construcción, por importe de 251.000 euros más IVA, el proyecto de “Renaturalización del espacio de los Silos como nodo verde”. Una obra que cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses, que llevará a la creación de un nodo verde de conexión entre el Paseo Carlos Eraña, San Vicente de Paúl y las avenidas del Parque de Cabañeros y de Valdepeñas.

El portavoz del equipo de gobierno, Guillermo Arroyo, ha afirmado que es una “obra importantísima para la ciudad”, con la que se demuestra que el consistorio “sigue sacando adelante proyectos para mejorar” Ciudad Real. Apenas dos meses después de que se hiciera la aprobación del proyecto, también en Junta de Gobierno, hoy se ha adjudicado ya y las obras podrán comenzar en apenas unas semanas. Arroyo considera que esta rápida actuación “va a servir para mejorar nuestra ciudad y para que todos los vecinos lo puedan disfrutar”, además de suponer un ejemplo de “que es posible la colaboración entre administraciones”, recordando la cesión de los Silos que realizó la Junta de Comunidades al Ayuntamiento.

El proyecto contempla la restauración ambiental del entorno de los Silos, con la creación de caminos peatonales, zonas ajardinadas accesibles y la plantación de nuevas especies autóctonas que ayudarán a mejorar la biodiversidad en la zona. La iniciativa está enmarcada en el programa CRATER (Ciudad Real Activa: Territorio, Ecosistemas y Resiliencia) y cuenta con fondos europeos Next Generation.

Foto: Ayto. Ciudad Real

Además, en la sesión extraordinaria que ha celebrado hoy la Junta Local de Gobierno se ha acordado la encomienda a la Empresa Municipal de Servicios (EMUSER) para la puesta en marcha del parking subterráneo del Teatro Auditorio, que se realizará a través de un convenio de colaboración. La EMUSER va a acometer ahora diversas actuaciones de mejora y acondicionamiento del espacio para su permitir su puesta en funcionamiento. Y posteriormente se realizará una licitación para que sea una empresa externa la encargada de su gestión.

Los aprobados hoy en Junta de Gobierno, ha asegurado Guillermo Arroyo, son dos proyectos “importantes que ayudan a mejorar la calidad de vida en la ciudad”.