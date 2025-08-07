La imprenta provincial de Ciudad Real inaugura sus nuevas instalaciones tras las obras de reforma

La imprenta provincial de la Diputación de Ciudad Real acaba de inaugurar sus nuevas instalaciones tras las obras de reforma que se han llevado a cabo los últimos meses con el fin de rehabilitar este espacio y mejorar sus condiciones de habitabilidad. Unas obras que han contado con una inversión que asciende a un total de 721.380 euros.

Un proyecto acometido bajo la dirección de la arquitecta Ana Arroyo, junto a los arquitectos técnicos Manuel Ángel Gómez y Gustavo Gutiérrez, siguiendo la normativa actual, teniendo en cuenta criterios de accesibilidad, sostenibilidad, eficiencia energética y protección contra incendios.

Se trata de la primera reforma integral que se realiza en este espacio en el que se han redistribuido las zonas de impresión, encuadernación y administración. En este sentido, además se ha procedido al tratamiento acústico de los diferentes espacios con el fin de reducir significativamente los ruidos.

Foto: Diputación de Ciudad Real

Entre las principales actuaciones, se ha llevado a cabo el cambio de carpintería, creando despachos nuevos, junto a la renovación del conjunto de las instalaciones de electricidad, agua, saneamiento y protección contra incendios.

Las obras han contemplado también la adaptación y rehabilitación de los sótanos del edificio. Además, se han desarrollado trabajos de urbanización en el entorno de la imprenta.

Cabe destacar asimismo que la zona de impresión se ha consolidado con nueva maquinaria. En definitiva, se trata de una reforma integral, la primera de estas características desde su creación en los años 80.

El resultado es un espacio más funcional, accesible y eficiente que, además, ha venido a mejorar sustancialmente las condiciones en las que desarrollan sus funciones sus trabajadores.

Los diputados Maribel Mansilla y Carlos de la Leona visitaron el final de las obras acometidas.