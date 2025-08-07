La Diputación de Ciudad Real reconoce el mérito deportivo del balonmano provincial

El salón de plenos del Palacio de la Diputación de Ciudad Real ha sido el escenario elegido para reconocer los éxitos que está cosechando el balonmano provincial, en concreto en las categorías infantil y juvenil. Un reconocimiento al éxito deportivo y al esfuerzo individual y colectivo, en palabras del responsable del área de Deportes de la Institución provincial, Luis Alberto Marín, encargado de dar la bienvenida a los deportistas.

El equipo infantil femenino del Beach Caserío, campeones de España, el equipo cadete masculino del Beach Caserío, también campeones de España, junto a Jimena Laguna, Campeona de Europa de balonmano playa de la selección española absoluta, junto a Elena Alfaro, campeona del mundo de la selección juvenil femenina de España, y Jesús Sánchez de la Nieta, campeón del mundo de la selección juvenil masculina de España, han sido los equipos y deportistas reconocidos en este sencillo, pero emotivo acto institucional.

El vicepresidente responsable de Organización Interna, Adrián Fernández, ha trasladado la felicitación del presidente de la Diputación a todos los deportistas, señalando cómo se trata de un orgullo y privilegio participar en este acto, en el que ha lanzado una reflexión acerca de cómo el deporte “contribuye al desarrollo integral de la persona en toda su extensión y magnitud”, refiriéndose al aspecto cognitivo, asociativo, de disfrute y ocio, y también de superación, disciplina, compromiso, dedicación, esfuerzo, capacidad de trabajo y realización.

Foto: Diputación de Ciudad Real

Por todo ello, Fernández ha animado a los jóvenes a seguir practicando deporte a lo largo de sus vidas, eligiendo la disciplina que les haga felices, un consejo que ha trasladado como maestro de Educación Física.

El responsable del área de Deportes, Luis Alberto Marín, felicitaba a los deportistas agradeciendo compartir sus méritos y éxitos, al tiempo que se refería al gran trabajo detrás del que están entrenadores, equipos técnicos, directivos, agradeciéndoles su dedicación, esfuerzo, y compromiso. Todo ello, sin olvidar el trabajo de los clubes, federaciones y administraciones, además de un pilar fundamental, las familias.

Ha trasladado su agradecimiento al balonmano provincial “por hacernos soñar y convertir a Ciudad Real en una referencia nacional, europea y mundial”, destacando cómo desde la Diputación hay una clara apuesta por el deporte base, a la vez que ha puesto en valor actitudes deportivas fundamentales para la vida como son la perseverancia, disciplina y el trabajo en equipo.

El presidente de la Federación de Balonmano de Castilla-La Mancha, Jesús Rodríguez Madridejos, ha señalado por su parte, cómo el balonmano de Ciudad Real y de playa se encuentra en la élite nacional y mundial, y cómo para la federación “es un orgullo tener los deportistas que tenemos”.

El concejal del ayuntamiento de Ciudad Real, Pau Beltrán, ha querido agradecer a la Diputación el trabajo que está realizando con los clubes deportivos de la provincia, un apoyo ha dicho que va más allá de los económico, en una temporada que está dando unos resultados espectaculares.