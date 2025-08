Talleres de sensibilización sobre discapacidad visual para los más pequeños en Ciudad Real

Los niños y niñas de la Escuela Municipal del colegio Don Quijote han podido conocer hoy más de cerca cómo es el día a día de una persona con discapacidad visual. La concejalía de Educación y la ONCE han celebrado un taller práctico con el objetivo de mostrarles algunas de las herramientas con las que cuentan para el desarrollo de sus vidas. La concejal de Educación, María José Escobedo, el director de ONCE en Ciudad Real, Lorenzo Villahermosa, y el consejero territorial de ONCE, David García, han compartido la mañana con los jóvenes escolares.

“La igualdad real sólo se consigue desde la educación”, ha afirmado María José Escobedo. Por ello, este año en las Escuelas de Verano se han celebrado diversos talleres para sensibilizar a los participantes, en este caso sobre la discapacidad visual, en el camino hacia una sociedad inclusiva e igualitaria.

Por su parte, los representantes de ONCE han querido realizar una “actividad divertida” con los alumnos de primaria para que conozcan cómo se mueven por la ciudad los discapacitados visuales mediante el uso del bastón o con la compañía de un perro guía. Además, les han enseñado a utilizar el sistema de lectoescritura Braille del que se está celebrando el 200 aniversario desde su invención.

Foto: Ayto. Ciudad Real

Más de quinientos participantes en las Escuelas

Este ha sido uno más de los talleres de sensibilización que se han venido celebrando en las Escuelas Municipales de Verano que, este año, han contado con una gran respuesta por parte de las familias. La concejal de Educación ha mostrado su satisfacción por el desarrollo que están teniendo desde que comenzaron a finales de junio. En total son más de quinientos niños y niñas los que están participando en los colegios Don Quijote y Santo Tomás de Villanueva, de los cuales doscientos (de los que algunos cuentan con una beca del Ayuntamiento) están haciendo uso del comedor escolar.

Las Escuelas Municipales de Verano están afrontando ya sus últimos días. La actividad finalizará el próximo 14 de agosto.