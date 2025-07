La Diputación de Ciudad Real impulsa inversiones por 4,5 millones con especial foco en Puertollano

La portavoz del Equipo de Gobierno de la Diputación de Ciudad Real, Rocío Zarco, y el vicepresidente de Organización Interna, Adrián Fernández, han informado esta mañana en rueda de prensa sobre diferentes actuaciones aprobadas en Junta de Gobierno, que suponen una inversión de 4.547.000 euros y que beneficiarán directamente a todos los ciudadanos de la provincia, entre las que se encuentra la firma del nuevo convenio de colaboración para la remodelación del Paseo del Bosque en Puertollano, en el que la aportación de la Diputación de Ciudad Real se incrementa en 400.000 euros, llegando al millón de euros.

También se han detallado otras inversiones como son la mejora en la red de carreteras provincial o el fomento de la promoción económica de la provincia de Ciudad Real, con el objetivo de que sea cada vez más próspera para combatir, entre otros asuntos, la despoblación que afecta a algunos de nuestros municipios y poder ofrecer a todos los vecinos “las necesidades que demandan”. Una rueda de prensa en la que también se ha informado sobre el estado de ejecución del presupuesto de la Institución provincial en el ecuador del ejercicio, que se encuentra al 50%, según ha explicado Adrián Fernández.

Comenzaba su comparecencia Rocío Zarco felicitando a los vecinos de la capital por la celebración de la Pandorga, hoy 31 de julio, y reafirmaba el compromiso de la Diputación con esta fiesta “para que más pronto que tarde sea declarada como Fiesta de Interés Turístico Nacional”.

La Diputación incrementa en 400.000 euros su aportación para la remodelación del Paseo del Bosque de Puertollano

Entre los puntos destacados, la portavoz del Equipo de Gobierno ha anunciado la firma de un nuevo convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Puertollano, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial para la remodelación del Paseo del Bosque y la construcción de su aparcamiento subterráneo. Este proyecto, considerado estratégico para la ciudad por su valor social, económico y cultural, contará con una inversión total de 7.150.000 euros, repartidos del siguiente modo, el Ayuntamiento de Puertollano, 1.950.000 euros, la Diputación de Ciudad Real, 1.000.000 de euros, y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: 4.200.000 euros.

Zarco ha recordado que, en el anterior convenio de 2021, el Ayuntamiento no realizó aportación económica alguna, y ha subrayado el esfuerzo añadido que ahora deberán afrontar los vecinos de Puertollano. Ha reclamado lealtad institucional a la Junta de Comunidades, instando a que se cumplan los compromisos adquiridos en campaña electoral, donde se garantizó que el coste total del proyecto sería asumido por Junta y Diputación. Además, ha destacado el incremento de la aportación de la Diputación, que pasa de 600.000 € en el acuerdo anterior a 1.000.000 € actuales, reforzando su compromiso con la ciudad.

Inversiones en infraestructuras viarias

Asimismo, se ha informado de la aprobación del proyecto técnico para el refuerzo del firme en dos carreteras provinciales, en concreto, se trata de la CR-424 (Abenójar – Almadenejos), que cuenta con una inversión de 1.492.470,12 euros, y la CR-5042 (Viso del Marqués – San Lorenzo de Calatrava), con una dotación económica de 1.255.878,11 euros, lo que supone una inversión total de 2.748.348,23 euros.

Estas actuaciones, ha explicado Zarco, tienen como objetivo mejorar la seguridad vial, la durabilidad del pavimento y reforzar la conectividad rural, en línea con la estrategia del equipo de Gobierno para combatir la despoblación.

Apoyo a los Grupos de Desarrollo Rural, hostelería y turismo

Por otra parte, la Diputación también ha aprobado varias convocatorias de subvenciones, como la destinada para financiar gastos de funcionamiento de los Grupos de Desarrollo Rural, que está dotada con 230.000 euros, a los que hay que añadir los 42.000 euros que se aprobaron en el último pleno, lo que haría un total de 272.000 euros. Rocío Zarco ha subrayado la “labor fundamental” que estos GDR realizan en nuestra provincia.

Por otra parte, también se ha aprobado la convocatoria de subvenciones para bares y restaurantes en municipios, Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIMs) y núcleos de población de la provincia de Ciudad Real, menores de 2.000 habitantes, por importe de 263.750 euros, que cuenta con dos líneas: la línea A sería para nuevos establecimientos de hostelería que podrían recibir un máximo de 30.000 euros por subvención, y la línea B, que iría destinada a mejorar los establecimientos de hostelería ya existentes en nuestra provincia, en poblaciones menores de 2.000 habitantes, que contaría con una subvención de un máximo de 15.000 euros.

Asimismo, se ha aprobado la convocatoria de ayudas para aumentar la oferta de nuevos establecimientos de alojamiento turístico en la provincia de Ciudad Real en el medio rural y fomentar la calidad de los ya existentes, que cuenta con una dotación presupuestaria de 263.750 euros, y que tendría, igualmente, dos líneas de ayudas, una para alojamientos turísticos de nueva creación, con un máximo de 30.000 euros, y otra para alojamientos turísticos ya existentes que puedan necesitar algún tipo de mejora u obra, con una cantidad máxima de 15.000 euros.

El nivel de ejecución del presupuesto de la Diputación se encuentra a 50% en el ecuador del ejercicio

El vicepresidente responsable de Organización Interna, Adrián Fernández, ha realizado un balance sobre el estado de ejecución del presupuesto de la Institución provincial en el ecuador del ejercicio, cuyo informe se llevará a Pleno.

Fernández ha apuntado a un total de 80,3 millones de euros como gasto comprometido, “lo que quiere decir que con respecto a los créditos iniciales de 165 millones de euros estamos justo en el 50% de ejecución del presupuesto”, ha destacado.

Los pagos líquidos a día de hoy, según ha señalado, son de 35,6 millones de euros, además de destacar cómo el acta de arqueo arroja un existente a 30 de junio de 125,9 millones de euros, “cifras que esta Diputación no siempre ha tenido ni ha querido destacar o dar a conocer y que indican la buena salud que se está impulsando a la Institución durante estos años de gobierno con Miguel Ángel Valverde al frente”, ha enfatizado.

La portavoz del equipo de Gobierno, Rocío Zarco, además, ha querido puntualizar cómo muchos de los programas aún no se han podido poner en marcha porque hasta ahora no habían llegado los informes de sostenibilidad y no duplicidad del Ministerio y la Junta, “que nos impiden sacar estas convocatorias”. En este sentido, ha destacado cómo, de no haber sido así, si se hubieran recibido antes, el grado de ejecución hubiera sido aún mayor, llegando al 70%.