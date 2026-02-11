El presidente García-Page preside la primera reunión del CECOPI para analizar la emergencia en Castilla-La Mancha desde la elevación a Situación Operativa 2

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha (PRICAM), ha analizado la evolución de la emergencia en la región desde que esta mañana se haya escalado a Situación Operativa 2.

El líder del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, ha presidido la primera reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), después de que esta mañana se haya elevado el Plan a Fase de Emergencia, Situación Operativa 2, para toda la región. El presidente ha estado acompañado por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, que se encuentra al frente de la Dirección del PRICAM.

También han estado presentes los consejeros Portavoz, Esther Padilla; de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez; de Sanidad, Jesús Fernández Sanz; el delegado del Gobierno en la región, José Pablo Sabrido; los delegados de la Junta en las cinco provincias; el director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig; representantes de los CASP (Comités de Análisis y Seguimiento Provinciales), AEMET, Confederaciones Hidrográficas del Tajo, Guadiana, Segura y Júcar; CECOPAL Talavera y alcaldes de la zona del Bullaque que se encontraban en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), que se encuentra establecido en Alcoba de los Montes.

Ruiz Molina ha explicado que la escalada a este Nivel 2, por la previsión desfavorable de la emergencia, ha permitido realizar la solicitud de medios extraordinarios no adscritos al Plan, en este caso de la Unidad Militar de Emergencias (UME); concretamente en la zona de los pueblos ribereños del río Bullaque, en la provincia de Ciudad Real; debido al agua que está aliviando el embalse de la Torre de Abraham.

En este sentido, el consejero ha explicado que la UME está ayudando en las labores para que se tengan accesos a las explotaciones ganaderas, para lo que ha precisado que se están utilizando medios de rescate acuáticos, así como para que ayuden en la instalación de barreras de contención para evitar daños de mayor envergadura en los municipios afectados.

Suspensión de las clases en 9 municipios de la zona del Bullaque

Entre las principales novedades que ha dado a conocer en la rueda de prensa posterior a la reunión, el consejero ha informado de la suspensión de las clases en nueve municipios de la zona del río Bullaque, en la provincia de Ciudad Real, por la alerta de riesgo de inundaciones. Las clases se han interrumpido para la jornada de mañana jueves en: Horcajo de los Montes, Anchuras, Alcoba de los Montes, Navalpino, Arroba, El Robledo, Pueblonuevo del Bullaque, Puebla de Don Rodrigo y Agudo.

Situación en Talavera (Toledo) y El Robledo (Ciudad Real)

En relación a la ciudad de Talavera, Ruiz Molina ha aseverado que se sigue “trabajando profundamente” y con muchos medios; concretamente la Junta de Comunidades ha aportado cuatro autobombas, cinco bombas auxiliares, tres bombas de lodo, con ocho efectivos, y un agente medioambiental, y Bomberos del CEPEIS de Talavera. El consejero ha trasladado la “satisfacción” mostrada por el alcalde talaverano por estos recursos -de Infocam- que han sido puestos a disposición de la ciudad desde el primer minuto en los que fueron solicitados.

Del mismo modo, intensa labor también la que se está realizando en el municipio de El Robledo, donde el Ejecutivo autonómico ha aportado una autobomba, dos retenes, una BIFOR, con 25 efectivos y un agente medioambiental. Tanto en este municipio como en El Torno se está haciendo una especial vigilancia, así como en el resto del Valle del Bullaque.

En este sentido, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha destacado la plena disponibilidad del Gobierno regional para atender, con todos los recursos disponibles, las necesidades que surjan en los Ayuntamientos para dar respuesta a las incidencias que se puedan producir. Ruiz Molina ha enfatizado en la “perfecta coordinación” entre todas las administraciones intervinientes en la emergencia.

299 incidencias desde que se activó el PRICAM

Desde que se activó el PRICAM, el pasado día 5 de febrero, el Servicio 1-1-2 de Castilla-La Mancha ha contabilizado, hasta las 20: 00 horas de este miércoles, un total de 299 incidencias; la mayoría de ellas provocadas por inundaciones en espacios abiertos o cerrados u obstáculos en la calzada o en la vía pública. Actualmente, hasta 14 carreteras, de la red provincial, mayoritariamente, y también alguna regional, se encuentran cortadas y no permiten el tránsito; todas en la provincia de Ciudad Real.

Nueve Es-Alert enviados a la población

También en este periodo, la Dirección del PRICAM ha enviado un total de 9 mensajes por el sistema ES-ALERT, todos ellos a municipios de Ciudad Real y Toledo. El último, ha concretado el consejero, ha sido el que se ha remitido a las 14:35 horas a la población de Fernán Caballero. “No estamos escatimando en mensajes de alerta” ni en trasladar por todos los canales del 1-1-2 toda la información y los consejos de prevención y precaución a la ciudadanía, recordando que ante cualquier problema se van tomando las “decisiones más oportunas” en base a la situación de inestabilidad del temporal.

Avisos de AEMET

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha actualizado los avisos en Castilla-La Mancha para mañana jueves activando avisos de nivel amarillo, por viento, en las Parameras de Molina (Guadalajara), en las comarcas de la Mancha y la Serranía en Cuenca, en la Mancha de Albacete y Alcaraz y Segura; con vientos entre los 70 y 80 km/h.