El Gobierno regional eleva el PRICAM a Fase de Emergencia en toda Castilla-La Mancha: la presa de Torre de Abraham, al límite

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha activado, a las 12:05 horas de hoy miércoles, el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha (PRICAM) en Fase de Emergencia -Situación Operativa 2-, para toda la región, escalando el nivel del Plan, que desde el pasado día 6 se había declarado en Fase de Alerta -Situación Operativa 1- para toda Castilla-La Mancha.

La Dirección de la Emergencia, dependiente de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha procedido a la escalada de nivel del PRICAM ante la previsión desfavorable de la emergencia, que afecta a toda la región, así como para poder realizar la solicitud de medios extraordinarios no adscritos al Plan, en este caso de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

En estos momentos, la situación de la presa de la Torre de Abraham (Ciudad Real), al máximo de capacidad, soltando agua por su aliviadero natural, y las precipitaciones registradas en la comarca en las últimas horas, y las previstas para los próximos días, incrementan el riesgo en todos los municipios aguas abajo, ribereños del río Bullaque, como Pueblonuevo, El Torno, Santa Quiteria, Alcoba, El Robledo, Porzuna, Piedra Buena, Luciana y Puebla de Don Rodrigo.

A estas localidades hay que sumar también la situación generada en Fernán Caballero y Guadalmez, también en la provincia de Ciudad Real, por el aumento del nivel en los ríos Bañuelos y Guadiana.

Desde la activación del PRICAM, el pasado día 5 de febrero, se han contabilizado (en el Servicio 1-1-2 de Castilla-La Mancha), hasta las 12:00 horas de hoy día 11, un total de 285 incidencias, la mayor parte de ellas en la provincia de Toledo, y relacionadas con el aumento de caudales en ríos y arroyos, inundaciones por las copiosas lluvias y elevación de niveles freáticos, así como por desprendimientos de rocas y fachadas, provocadas por las intensas precipitaciones.

Consejos a la ciudadanía ante el temporal

Consulte la información oficial sobre el estado del tráfico y las carreteras para comprobar si su itinerario se encuentra afectado por alguna incidencia y circule por vías principales.

No estacione a la orilla de los ríos o en cauces de barrancos, ramblas, torrentes y sus puentes, ni cerca de ellos, ni en zonas inundables.

En caso de que el aguacero le sorprenda conduciendo en la carretera, no atraviese con su vehículo los tramos que estén inundados. La fuerza del agua puede arrastrarle al hacer flotar el turismo.

También es importante localizar los puntos más altos de la zona donde se encuentre, ya que puede necesitar dirigirse a ellos en caso de posible inundación.

Por último, se recuerda que en caso de emergencia debe llamar al teléfono 1-1-2, a la vez que se invita a todos los ciudadanos a hacer un uso racional del mismo.