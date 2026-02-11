AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este jueves, 12 de febrero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha, intervalos nubosos, aumentando a nuboso y cubierto por la tarde. No se descartan nieblas dispersas, matinales y vespertinas, en cotas altas principalmente del sur y noreste.

Habrá precipitaciones débiles, más probables y frecuentes en zonas de montaña, que tenderán a remitir por la mañana y se reactivarán en el tercio occidental al final del día.

Las temperaturas irán en descenso, menos acusado en las máximas, que en las mínimas podría ser localmente notable en la zona de Hellín. Se prevén heladas débiles en cumbres de los sistemas Central e Ibérico.

El viento soplará moderado del oeste que por la tarde gira al suroeste y amaina, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Albacete, en el sur de Cuenca, y en zonas de montaña de la mitad oriental.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 16 grados en Albacete, entre los 8 y los 14 en Ciudad Real, entre 6 y 11 grados en Cuenca, entre 6 y 14 grados en Guadalajara y entre 8 y 15 grados en Toledo.