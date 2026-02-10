AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este miércoles, 11 de febrero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles en Castilla-La Mancha, cielos nubosos y cubiertos abriéndose claros en Guadalajara y en el norte de Toledo al final del día.

Probabilidad de nieblas en las zonas de montaña que también se pueden extender, dispersas, por la mañana al resto de la provincia de Guadalajara y a la Alcarria de Cuenca.

Precipitaciones débiles que se extenderán de oeste a este a partir de media mañana y serán más frecuentes e intensas en las zonas de montaña.

Temperaturas con cambios ligeros predominando los descensos de las mínimas en la mitad norte. Vientos moderados del suroeste y oeste con intervalos fuertes y, en Albacete y en las zonas de montaña, rachas muy fuertes.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 17 grados en Albacete, entre los 13 y los 16 en Ciudad Real, entre 9 y 13 grados en Cuenca, entre 11 y 15 grados en Guadalajara y entre 12 y 18 grados en Toledo.