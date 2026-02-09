AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este martes, 10 de febrero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha, cielo nuboso y cubierto, con probables nieblas en zonas de montaña que se pueden extender, dispersas, a la Alcarria y la Campiña de Guadalajara y a la Alcarria de Cuenca al principio y final del día.

Se esperan precipitaciones débiles, más probables, frecuentes e intensas en las zonas de montaña y durante las horas centrales, cuando pueden ir acompañadas de algunas tormentas ocasionales en la Mancha. Las precipitaciones serán menos probables en el sureste de Albacete.

Las temperaturas irán en aumento, notable en las mínimas de la mitad oriental y ligero en las máximas de la mitad sur. Los vientos soplarán moderados del suroeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Albacete y en el sureste de Cuenca.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 17 grados en Albacete, entre los 13 y los 16 en Ciudad Real, entre 9 y 13 grados en Cuenca, entre 11 y 15 grados en Guadalajara y entre 12 y 18 grados en Toledo.