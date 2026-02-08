Presentada una nueva herramienta que ayudará a la toma de decisiones de los directivos de la salud de Castilla-La Mancha

El equipo directivo de la Sanidad de Castilla-La Mancha, encabezado por el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz y el director gerente del SESCAM, Alberto Jara, ha mantenido un encuentro para analizar el cierre del Plan de Salud Horizonte 2025 y la puesta en marcha del nuevo Plan de Salud H3.0.



El consejero ha destacado el incremento de profesionales en la Sanidad de Castilla-La Mancha, pasando de 26.000 en 2015 a 38.000 actualmente, así como la puesta en marcha de tres nuevos hospitales (Toledo, Guadalajara y Cuenca), estando los de Albacete y Puertollano próximos a su finalización.



Asimismo, el consejero ha valorado, igualmente, los más de 800 millones de euros invertidos en tecnología y la apuesta realizada por la Atención Primaria, que ha cerrado el año 2025 con más de 29 millones de acciones.



Para Fernández Sanz la implantación del plan «Salud H3.0» es un motor de cambio, con un nuevo modelo asistencial basado en datos y la apuesta por la integración de Inteligencia Artificial, la robotización, los análisis de datos y la medicina de precisión y genómica.



En una organización como el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, se destacó el volumen de información gestionado, con miles de millones de registros diarios y la importancia de la pureza de los datos obtenidos para la toma de decisiones.

Nueva herramienta para la gestión

Durante el encuentro se ha procedido a la presentación de una nueva herramienta creada por los profesionales del SESCAM para, a través de la gestión de datos, ayudar a la toma de decisiones de los directivos de la salud de Castilla-La Mancha.



Utiliza datos procedentes de tarjetas sanitarias, Atención Primaria, salud mental, farmacia hospitalaria, actividad asistencial, listas de espera y recursos humanos.



Durante la reunión y tras ver la capacidad de la nueva herramienta, se decidió la creación de una unidad específica de análisis y explotación de datos con perfiles técnicos y sanitarios.



En el encuentro directivo se valoró el espíritu de trabajo en equipo, la transversalidad del proyecto y el orgullo de pertenencia al mismo.



Además, se enfatizó la necesidad de seguir enseñando y extendiendo el uso de la herramienta a todos los estamentos de la organización.