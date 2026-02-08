La Junta presenta a los CEEI el nuevo Plan de Investigación Científica de Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado a los Centros Europeos de Empresas e Innovación (CEEI) de la región el nuevo Plan de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación.

Según ha informado la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en nota de prensa, esta semana los directores de los CEEI se han reunido con la directora de la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha (Innocam), Charo Serrano, para conocer las diferentes actuaciones que se llevan a cabo para fomentar el emprendimiento y dar impulso a las empresas innovadoras en las diferentes provincias.

Serrano ha explicado las actividades que desarrolla el Innocam en el marco de sus competencias, así como los nuevos programas y actuaciones que conforman el nuevo Plan Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (Princet) de Castilla-La Mancha 2025-2028.

Este plan, que contempla una inversión total de más de 1.300 millones de euros ha sido aprobado esta semana en el Consejo de Gobierno y entre sus retos plantea la promoción del tejido empresarial innovador y la internalización de las empresas y la I+D+I.

La finalidad es incrementar en más de un 30 por ciento la inversión en I+D por parte de las empresas de la región.