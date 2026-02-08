El Gobierno de Castilla-La Mancha y Asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera trabajan en la elaboración de las nuevas bases reguladoras de ayudas

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a través de la Dirección General de Ordenación Agropecuaria, ha iniciado una ronda de encuentros con las Asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) de toda la región. Estos encuentros comenzaron la semana pasada en Toledo, han continuado ésta en Albacete y se completarán la próxima semana en el resto de las provincias.

“El objetivo principal de estas reuniones es trabajar de forma conjunta en la elaboración de las nuevas bases reguladoras de la ayuda, con el fin de optimizar los recursos económicos disponibles y aprobar una Orden que responda adecuadamente a las necesidades actuales de las explotaciones ganaderas”, tal como ha explicado la directora general de Ordenación Agropecuaria, Lydia Benítez.

En este sentido, se ha destacado que el presupuesto previsto para la convocatoria supone un incremento del 11% respecto al año 2025 y del 28% en comparación con 2024, “lo que pone de manifiesto el esfuerzo del Gobierno regional por reforzar el apoyo a la sanidad animal y al sector ganadero”, ha explicado Benítez.

Las ayudas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera en Castilla-La Mancha financian la ejecución de los programas sanitarios mínimos obligatorios y programas voluntarios, así como los programas nacionales de erradicación de enfermedades animales, y se dirigen a ADSG reconocidas oficialmente en la región.

Por último, se ha aprovechado para abordar la situación sanitaria actual, analizando de manera específica la afección de la lengua azul en la provincia y recordando la importancia de la vacunación como medida preventiva fundamental para reducir el riesgo de aparición de la enfermedad y minimizar su impacto en las explotaciones ganaderas. Asimismo, se ha hecho referencia a la evolución de otras enfermedades de interés sanitario, como la dermatosis nodular contagiosa y la peste porcina africana.