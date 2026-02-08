Abengózar (PSOE) exige a Núñez «que asuma con valentía ante Génova el pacto acordado en Castilla-La Mancha o que dimita»

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de CLM ha exigido hoy a Paco Núñez, líder del PP en la región que, «o dimita, o asuma con valentía su responsabilidad y le dice de forma clara a su partido cuál es el pacto que ha acordado con Castila-La Mancha».

En una atención a los medios de comunicación, ha recordado, «que firmaron un acuerdo y que han engañado a Castilla-La Mancha y hoy conocemos que también a Génova». Esto es debido a la información que hemos conocido, a través de un medio nacional, que confirma que es Génova quien desautoriza a Núñez y rompe el pacto del Estatuto de Autonomía. Además, «Génova no conocía el contenido del acuerdo adoptado en esta región en cuanto a la firma del Estatuto», ha incidido.

«Una vez más, Paco Núñez, vuelve a demostrar que es Paco Bulos todo el rato, no solamente miente a los castellanomanchegos y a las castellanomanchegas, sino que también ha metido a Génova», ha subrayado.

Para Abengózar, «lo más importante es volver a pedirle al señor Núñez que dé la cara, que explique a Castilla-La Mancha por qué firma acuerdos sin querer firmarlos, como conocimos por parte de los dirigentes populares de esta región». Porque lo cierto es «que han firmado un acuerdo y que han engañado Castilla la Mancha», ha apuntado.

Por eso, «le pediría responsabilidad, si no va a explicar a la ciudadanía de Castilla-La Mancha el motivo por el que nos ha engañado a todos y ha traicionado a esta región, yo creo que al menos debe dimitir», ha afirmado.

Abengózar ha recordado que tras cuatro días «desde que conocidos la traición del señor Paco Núñez al acuerdo firmado por él mismo, no ha dado la cara, una persona que no tiene la credibilidad suficiente no puede aspirar a gobernar nuestra región», ha señalado.

Condolencias fallecimiento Jesús Fuentes

La portavoz socialista también ha trasladado las condolencias de todo el Partido Socialista de Castilla-La Mancha «por el fallecimiento de una persona clave en la historia de nuestra región como ha sido Jesús Fuentes». «Queremos reconocer su labor y que ha sido una pieza clave en la construcción de nuestra autonomía, de la que hoy disfrutamos», ha concluido.