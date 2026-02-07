Núñez avanza sus primeras medidas en caso de ganar la presidencia de Castilla-La Mancha

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se muestra convencido de que tras las elecciones autonómicas de 2027 será el próximo presidente de la Junta de Comunidades y avanza que primeros cien días los dedicará a iniciar mejoras en sanidad, fiscalidad, urbanismo y sector primario.

En una entrevista con la Agencia EFE, Núñez avanza las primeras medidas que tiene previsto adoptar tras los próximos comicios, ya que afirma rotundo: «Voy a ser el presidente de Castilla-La Mancha en año y medio, pues el PP va a alcanzar el Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y yo seré el presidente de esta tierra».

Para llegar al Palacio de Fuensalida -sede de la Presidencia de la Junta de Comunidades- Núñez apuesta por hacer llegar a la ciudadanía el programa político del PP, que afirma que está pactado con la sociedad, y con el que se muestra convencido de que podrá ganar las elecciones, aunque ante la posibilidad de que tenga que gobernar en coalición con Vox, añade: «Van a ser los ciudadanos los que decidan con su voto qué gobierno quieren. Si los ciudadanos piden cambio, les daremos cambio».

Foto: El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez/ EFE/Ángeles Visdómine

En este sentido, y preguntado por si para negociar ese hipotético gobierno de coalición fijaría alguna línea roja, afirma: «Nosotros no estamos pensando en un gobierno de coalición. Estamos pensando en un gobierno del Partido Popular y por tanto, nosotros no podemos ponernos en escenarios en los que hoy no estamos trabajando».

Recuperar la carrera profesional sanitaria, la primera medida

Además, Núñez se compromete a que la primera medida que apruebe el Consejo de Gobierno que él presida será la recuperación de la carrera profesional para «todos, en todos sus grados y en todas las categorías» y que esta medida hará que la sanidad pública de Castilla-La Mancha sea «más atractiva», de forma que los profesionales sanitarios de todo el país se decanten por trabajar en ella.

Tras la recuperación de la carrera profesional sanitaria, Núñez afirma que se podrá iniciar un programa urgente de modernización de la atención primaria, un proyecto de modernización de las instalaciones y un proyecto de adaptación a las nuevas tecnologías de la atención primaria.

Asimismo, propone a aprobar una ley de tiempos máximos de lista de espera en sanidad y a aplicar un plan de choque contra las listas de espera, «que habrá que acompañarlo también de un diálogo con los profesionales y de un presupuesto excepcional para poder abordar de manera rápida el descenso de la listas de espera», con el compromiso de que cuando acabe la Legislatura, Castilla-La Mancha tenga las listas de espera más bajas del país.

Y en los primeros cien días de gobierno, plantea iniciar «una serie de modificaciones legislativas que son vitales, que son complejas y que muy probablemente se van a llevar gran parte de la Legislatura», una de ellas la reforma de la ley del suelo, para que las ciudades de la región «no tengan que operar con leyes urbanísticas del siglo pasado».

También avanza que impulsará una bajada de impuestos, que es «absolutamente fundamental», con la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y bajar el tramo autonómico del IRPF.

En cuanto al sector primario, también plantea bajada de impuestos concretos para poder mejorar la rentabilidad económica del agricultor y ganadero, tomar medidas vinculadas a mejorar los precios que el agricultor pueda recibir por sus productos en el campo y medidas encaminadas a la modernización e innovación del sector.

Con todo, matiza que su intención «no es llegar al Gobierno de Castilla La Mancha y ponerlo todo patas arriba», sino que su objetivo es «llegar al Gobierno de Castilla-La Mancha para gestionar con eficacia, con eficiencia y de la mano de los empleados públicos».

«Suspenso rotundo» para el Gobierno regional

En cambio, Núñez califica con un «suspenso rotundo» la gestión del Gobierno regional y argumenta que para ello se basa, entre otros aspectos, en el informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza que apunta que «Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con más pobreza del país» o en el informe de ‘Civitas’ que señala que Castilla-La Mancha «es el impuesto de la renta más caro del país porque el tramo autonómico es el que más se cobra en toda España».

«No se puede aprobar cuando tienes las peores listas de espera del país, cuando tienes el peor dato de pobreza del país, cuando tienes los impuestos más caros del país y cuando además tu economía es menos competitiva que el resto de comunidades autónomas del entorno», resume Núñez.

Por otro lado, confía en que la crispación política que se vive en otros parlamentos autonómicos no llegue a Castilla-La Mancha, pues asegura que «acudir al insulto y acudir a la bronca permanente no aporta nada a la vida política» y se muestra partidario de que la política se base «en la moderación, en el diálogo, en la confrontación de ideas, en la vehemencia, en la defensa de tus ideas y en la fortaleza de tus argumentos».

Y reconoce que lo que más le preocupa es que esa crispación «contagie a las familias, a los grupos de amigos» y culpa al PSOE de la situación de enfrentamiento nacional, porque «el socialismo está provocando que hay que estar a un lado o a otro de la trinchera».