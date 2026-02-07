Gutiérrez exige al PP de Núñez que vuelva al pacto del Estatuto: «O está con Tellado y Génova o está con Castilla-La Mancha»

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha exigido al PP de Núñez que vuelva al pacto del Estatuto. «No hay motivos para romperlos más allá de la voluntad del señor Tellado, de una orden de Génova», ha afirmado.

El Partido Popular, ha continuado, tiene que decidir «o está con Tellado y Génova, o está con Castilla-La Mancha. O se enfrenta a Tellado y a Génova, o traiciona al resto de Castilla-La Mancha», ha aseverado.

Gutiérrez se ha pronunciado así en una atención a los medios de comunicación tras visitar Escalona (Toledo), una de las zonas más afectadas por el temporal, donde ha denunciado la ruptura del acuerdo sobre el Estatuto de Autonomía por parte del PP regional, a quien acusa de actuar «por cobardía». «O mantiene su palabra o demuestra que es un cobarde ante Génova y un traidor ante Castilla-La Mancha y por eso debería dimitir», ha subrayado.

Romper la palabra dada en una negociación en la que «todas las partes consiguieron avances y en la que todos cedimos en algo», ha señalado, solo puede responder a dos actitudes: «o es de cobardes o es de personas que no tienen palabra». Y, en cualquiera de los dos casos, ha añadido, «le invalida para seguir en política».

Asimismo, ha criticado la actitud del presidente regional del PP, que desde el pasado miércoles no ha vuelto a comparecer ante los medios de comunicación. El dirigente socialista se pregunta por qué «no se atreve a explicar por qué ha roto el Estatuto», calificando de «muy llamativo» que quien defendió ese texto en el Congreso de los Diputados lleve varios días sin dar explicaciones ni aclarar los motivos reales de su decisión.

Gutiérrez ha subrayado que la ruptura del acuerdo no supone una traición al Partido Socialista, sino al conjunto de Castilla-La Mancha. «No es fácil llegar a un estatuto en el que coincidamos en el texto personas de izquierdas y de derechas, trabajadores, empresarios, organizaciones agrarias y medioambientales, universidades y centros de formación y traicionar ese acuerdo, ese consenso donde todos cedimos en algo, no debe suponer una traición del PP al PSOE, sino una traición del PP al resto de Castilla-La Mancha», ha concluido.