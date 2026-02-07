Castilla-La Mancha pone especial atención a estas dos zonas por el temporal

La situación de Castilla-La Mancha por la sucesión de borrascas en los últimos días es este sábado de «cierta normalidad», si bien el foco de atención está puesto en Talavera de la Reina (Toledo) y los municipios del entorno del río Bullaque que están recibiendo el mensaje de ES-Alert.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop), presidida por el jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, en las instalaciones del Servicio 112 de Castilla-La Mancha en Toledo.

Una reunión para valorar la evolución del Plan de Riegos de Inundaciones de Castilla-La Mancha (Pricam) activado en la región y en la que han participado todas las administraciones, por lo que Ruiz Molina ha destacado la «coordinación» entre la Administración del Estado, el Gobierno regional y la administración local.

Desde que se activó el Pricam, ha precisado que se han producido 111 incidencias en la comunidad autónoma, si bien «ninguna de carácter relevante», de la cuales la mayoría se concentra en la ciudad de Talavera de la Reina.

Foto: García-Page en el CECOP/ EFE/Ángeles Visdómine

En este sentido, ha explicado que el Gobierno regional está en comunicación con el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, para trasladarle que si necesita medios de la Junta de Comunidades «están a su disposición».

Asimismo, Ruiz Molina ha recordado que este viernes se elevó a nivel 1 el Pricam, por lo que todas las administraciones disponen de los recursos del Ejecutivo autonómico para todos aquellos municipios que los consideren necesarios.

Además, ha subrayado que también hay una situación «un poco más delicada» en la Torre de Abraham y, por ello, el Cecop ha decidido mandar el mensaje de ES-Alert a los pueblos ribereños del entorno del río Bullaque para que aumenten su precaución y prevención.

También ha puesto el acento en que está previsto que siga lloviendo en las próximas horas y, por tanto, se embalsará más agua, si bien ha dicho que las confederaciones hidrográficas del Tajo y el Guadiana han trasladado «cierta tranquilidad» en el sentido de que no prevén que los desembalses sean tan excesivos que produzcan daños.

La Delegación pide a los ciudadanos estar «muy atentos» a las instrucciones

Por su parte, el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha señalado que están «preocupados y siempre en alerta» aunque la situación ahora «no es excesivamente preocupante» pero vienen nuevas borrascas.

Sabrido ha pedido a los ciudadanos que sigan «muy atentos» a las instrucciones de Protección Civil y de los servicios de emergencia, porque «lo importante es que todos protejamos sobre todo las vidas y también los bienes».

Asimismo, ha valorado la coordinación de todas las administraciones y ha agradecido su labor a todos los servicios de protección civil, bomberos, policías locales, Policía Nacional y Guardia Civil, que a su juicio están prestando una asistencia «magnífica» a los ciudadanos.