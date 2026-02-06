Luz verde a la gran tubería de la Llanura Manchega: 72 millones para llevar agua a 155.000 vecinos

La construcción de la tubería de la Llanura Manchega ha iniciado este viernes su andadura con la constitución de la comisión de seguimiento del convenio para el abastecimiento del Campo de Calatrava desde el sistema de la Llanura Manchega, cuyas obras están previstas que se inicien el próximo mes de marzo y que la nueva infraestructura pueda operar en junio del 2028.

Así lo han dado a conocer el vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, y la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, momentos previos a la primera reunión de esta comisión de seguimiento.

Gómez ha destacado que esta infraestructura permitirá garantizar agua «no solo en cantidad, sino también con la calidad necesaria para un abastecimiento propio del siglo XXI», beneficiando a cerca de 155.000 personas de los municipios incluidos en el proyecto.

Gómez ha explicado que se trata de una infraestructura conveniada con la empresa estatal Acuaes, que permite al Gobierno de Castilla-La Mancha cofinanciar la actuación. En concreto, el 65% de la inversión se financia con Fondos Feder, a los que se suma la aportación del Ejecutivo castellano-manchego con fondos propios de este programa europeo.

El resto de la financiación se articula a través de la entidad pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, mediante un convenio que contempla 25 años de explotación una vez finalicen las obras.

Según ha detallado la consejera, ese periodo de explotación comenzará cuando concluyan los trabajos, algo que está previsto que ocurra en junio de 2028, siempre que se cumplan los plazos establecidos.

La constitución de la comisión de seguimiento supone el arranque formal del proyecto, al contar ya con la participación de los responsables financieros y técnicos de Acuaes y de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, según ha indicado Gómez.

Asimismo, ha señalado que ya se ha formalizado el acta de replanteo inicial y que las obras superan los 72 millones de euros, incluyendo también la dirección facultativa y la coordinación en materia de seguridad y salud, además de los trabajos previos de expropiación necesarios para ejecutar tanto los ocho ramales principales como las zonas de servicio y servidumbre asociadas.

UNA DE LAS MAYORES INVERSIONES EN MATERIA DE AGUA

Por su parte, el vicepresidente segundo de la Junta ha subrayado la relevancia de esta actuación al considerar que se trata de una de las «mayores inversiones en materia de agua realizadas en Castilla-La Mancha desde la llegada de la democracia», con un impacto especialmente significativo en la provincia de Ciudad Real.

Caballero ha destacado el papel del Gobierno de España y de la empresa estatal Acuaes para que este proyecto haya podido concretarse, así como el impulso dado desde el Ejecutivo autonómico para acelerar los trámites y desbloquear una infraestructura que, ha recordado, viene a dar respuesta a un problema histórico de abastecimiento que arrastran desde hace décadas los municipios del Campo de Calatrava.

El vicepresidente segundo ha recordado que este proyecto ya fue planteado en etapas anteriores, pero quedó paralizado tras los cambios políticos producidos en 2011, lo que retrasó una solución que consideraba ya entonces urgente. Frente a ello, ha puesto en valor el cumplimiento del compromiso adquirido por el presidente regional, Emiliano García-Page, de hacer realidad el abastecimiento del Campo de Calatrava.

Caballero también ha incidido en los beneficios medioambientales de la actuación, al abrir la puerta a que municipios como Daimiel puedan dejar de extraer agua del acuífero para el abastecimiento urbano, lo que contribuiría a aliviar la presión sobre el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

Asimismo, ha señalado que la infraestructura permitirá garantizar el suministro a Ciudad Real capital y a los municipios que conforman la Mancomunidad del Gasset en situaciones de necesidad.