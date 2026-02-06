El Hospital de Ciudad Real que marca un hito sanitario con más de 10.000 resonancias realizadas

El Hospital General de Valdepeñas, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), ha superado las 10.000 resonancias magnéticas realizadas desde la puesta en funcionamiento de su equipo de resonancia, hace ahora dos años. Desde su implantación, en enero de 2024, este equipamiento de alta tecnología ha permitido mejorar la capacidad diagnóstica, reducir tiempos de espera y evitar desplazamientos de los pacientes a otros centros hospitalarios, contribuyendo así a una atención más cercana, eficiente y de mayor calidad.



La resonancia magnética es una prueba clave para el diagnóstico y seguimiento de numerosas patologías, especialmente en áreas como Traumatología, Neurología, Oncología y Medicina Interna, lo que ha supuesto un avance significativo en la precisión clínica y en la planificación de los tratamientos.



Este volumen de actividad es también el resultado del compromiso y la profesionalidad del equipo sanitario, así como de una adecuada planificación y optimización de los recursos tecnológicos del centro, ha explicado el gerente del área, Damián Aranda. Todos estos factores han permitido “cumplir con las expectativas previstas” evitando anualmente unos 5.000 desplazamientos para realizarse esta prueba diagnóstica.



La resonancia magnética de alto campo instalada en enero de 2024 en el hospital de Valdepeñas cerró el programa de implantación de esta tecnología en los hospitales de la provincia de Ciudad Real. En 2023 se incorporó también en el Hospital de Manzanares y se renovó la resonancia del Hospital de Tomelloso, de forma que por primera vez todos los hospitales de la provincia contaban con este equipamiento diagnóstico.



El equipo del Hospital de Valdepeñas permite realizar con mayor resolución y rapidez diagnóstica las exploraciones habituales añadiendo nuevas prestaciones en estudios complejos de patología neurológica, cardiaca, abdominal, prostática y de mama, entre otros, mediante la aplicación de las últimas herramientas existentes en inteligencia artificial.



Además, se adapta automáticamente a todos los pacientes y condiciones, incluyendo sensores automatizados e inteligentes, capaces de detectar los patrones cardiacos y respiración, mejorando así la calidad de adquisición de imágenes y el confort del paciente durante la realización de la prueba.