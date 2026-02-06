Castilla-La Mancha crece en industria, pero por detrás de la media nacional: los datos

El Índice General de Producción Industrial (IPI) subió una media del 0,8% en Castilla-La Mancha durante el año 2025, por debajo de la media nacional, situada en el 1,3%, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A nivel nacional, el repunte de 2025 es el mejor dato de este indicador desde 2022, cuando se incrementó un 2,3%, aunque queda lejos del aumento del 7,1% de 2021, año atípico por la vuelta a la normalidad tras el fin de las restricciones frente a la pandemia.

Diez comunidades autónomas elevaron en 2025 su producción industrial, cinco la recortaron y dos, Madrid y Extremadura, no experimentación variación.

Los mayores avances los protagonizaron Andalucía (+8,8%), Castilla y León (+6,2%) y Baleares (+4%), mientras que los únicos descensos se dieron en Navarra (-2,6%), País Vasco (-2,3%), Comunidad Valenciana (-1,3%), La Rioja (-0,9%) y Cantabria (-0,8%).

En el último mes de 2025, la producción industrial se incrementó un 2,8% en comparación con diciembre de 2024, tasa seis décimas superior a la de noviembre.

Con el repunte interanual del pasado mes de diciembre, la producción industrial encadenó siete meses consecutivos de alzas interanuales.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial bajó un 0,3% interanual en diciembre tras nueve meses de alzas.

En términos mensuales (diciembre de 2025 sobre noviembre del mismo año) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial se desplomó un 2,5%, registrando así su mayor caída mensual desde marzo de 2022, cuando retrocedió más de un 3%.