AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este sábado, 7 de febrero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha cielos nubosos o cubiertos. Probables brumas en zonas de montaña.

De madrugada, precipitaciones dispersas, sobre todo en zonas montañosas del sur, que se irán extendiendo a toda la Comunidad desde el suroeste a lo largo de la mañana; serán más abundantes en la mitad oeste donde no se descarta que vayan acompañadas de alguna tormenta aislada; la cota de nieve se situará en torno a los 1000-1200 metros, subiendo a más de 1400 metros a lo largo de la tarde.

Temperaturas en descenso ligero a moderado; heladas débiles en zonas altas de los sistemas Central e Ibérico. Vientos flojos y moderados de componente sur, con rachas muy fuertes en las sierras del sur de la comunidad, siendo probable que se produzcan también en otras zonas de la mitad sur.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 9 grados en Albacete, entre los 5 y los 11 en Ciudad Real, entre 2 y 6 grados en Cuenca, entre 3 y 7 grados en Guadalajara y entre 4 y 10 grados en Toledo.