Guijarro acusa al PP de “romper el pacto” del Estatuto por órdenes de Madrid

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha lamentado que el PP de Castilla-La Mancha haya roto el acuerdo político suscrito entre PP y PSOE, y el acuerdo social con entidades y agentes sociales de la Comunidad Autónoma, para reformar el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha por imposición de su partido a nivel nacional.



En este sentido, ha pedido al presidente de los ‘populares’ en la región, Paco Núñez, que cumpla con la palabra dada, fruto de meses de negociaciones hasta llegar al acuerdo, y ha recordado que cuando se jura o promete el cargo como diputados “lo hacemos para defender Castilla-La Mancha y no puede venir ningún Tellado –en alusión al secretario general del PP – a pasar por encima de los intereses de la región”.



Todo ello después de que el PP haya presentado varias enmiendas al texto estatutario, que salió de las Cortes de Castilla-La Mancha con los votos del PSOE y PP, y que se encuentra en plena tramitación en el Congreso de los Diputados, lo que supone, tal y como ha dicho el vicepresidente primero, que el PP está primando sus intereses en las distintas convocatorias electorales que se están celebrando en otros territorios del país.



Esto demuestra – ha continuado – “que la palabra el señor Núñez vale poco” y le ha exigido que consiga la rectificación del Miguel Tellado y que su grupo en el Congreso acepte el pacto suscrito en Castilla-La Mancha asegurando que “estos son los momentos que se pone a las claras la altura política de los que estamos en política”.



Finalmente, ha recordado que el Estatuto de Autonomía que salió de las Cortes regionales, y todo ese proceso de entendimiento y diálogo entre los dos principales partidos, convirtió a la región en un ejemplo a nivel nacional en ese clima de entendimiento y acuerdos. “La inmensa mayoría de ciudadanos anhelan que pueda haber diálogo y consenso para intentar resolver los problemas de los ciudadanos”.