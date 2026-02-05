El PSOE acusa a Tellado de mover los hilos en la enmienda del PP al Estatuto: “Estrategia de Génova”

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha situado al secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, detrás de la enmienda que el PP regional ha presentado a la reforma del Estatuto de Autonomía, que se tramita en el Congreso de los Diputados, asegurando que este movimiento responde a una «estrategia de Génova» para frenar el crecimiento de Vox.

Así lo manifestado el número ‘dos’ del PSOE castellanomanchego, que ha comparecido en las Cortes regionales, junto al vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, y otros representantes del partido, poco después de que la secretaria regional del PP, Carolina Agudo, anunciase también en rueda de prensa dichas enmiendas.

Tras insistir en que ese paso del PP, es un paso «grave que afecta a la autonomía y a la dignidad de Castilla-La Mancha como región, por la forma y la intención política por la que se produce», Gutiérrez ha indicado que este pasado miércoles Tellado mantuvo una videollamada con la dirección regional del Partido Popular.

En ella, asegura, les dijo que «en estos momentos electorales, en los que Vox, como ha reconocido hoy la portavoz del PP, está creciendo fuertemente a costa del PP en todas las autonomías, no se podían permitir una foto con el PSOE».

«Por una estrategia electoral del señor Tellado, para que no crezca Vox en Aragón o en Castilla y León, cogen de rehén y subordinan a Castilla-La Mancha y al pacto constitucional –que a su entender ha supuesto la reforma del Estatuto–, que ha sido ejemplo en toda España», ha lamentado.

De ahí que, el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha tilde de «extremadamente grave que el Partido Popular de Castilla-La Mancha acepte un chantaje del señor Tellado para definir una estrategia electoral de Génova, aunque eso sea traicionar a Castilla-La Mancha».

Y es que, ha proseguido, la dirección nacional del PP está «desautorizando y devaluando el valor de la firma de Paco Núñez, su valor político», desautorización, ha proseguido, que «no le harían a Ayuso, a Juanma Moreno o a Azcón».

«Se lo hacen a Paco Núñez porque se ríen de él», ha lamentado Gutiérrez, que, a renglón seguido, ha dicho que el líder del PP en la región sólo «tiene dos opciones».

«O se revela contra Tellado, y dice que su palabra sigue valiendo, que no se va a acoger de rehén a Castilla-La Mancha y su estatuto para los intereses electorales y estratégicos de Génova, o dimite, porque lo están desautorizando».

«Si se atreven con Paco Núñez es porque no le aprecian, le minusvaloran, le menosprecian. Y ante ese menosprecio, o Paco Núñez se revela y defiende su dignidad y la de Castilla-La Mancha, o dimite», ha insistido.