El Gobierno regional activa el PRICAM en toda Castilla-La Mancha ante el aumento de caudales y posibles inundaciones

El Gobierno regional ha activado, a las 12:00 horas de este jueves, el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha (PRICAM), en Fase de Alerta, Situación Operativa 0, para toda la Comunidad Autónoma.



Así se ha dado a conocer tras una nueva reunión del grupo de trabajo, presidida por el líder del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, en las instalaciones del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias del 1-1-2 de Castilla-La Mancha. La activación viene motivada como consecuencia de las previsiones de desembalses y seguimientos de aforos de ríos en toda la región.



En representación de la Dirección del Plan, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha informado de que en esta reunión se ha vuelto a hacer un análisis exhaustivo de los caudales de los ríos y también de los niveles de los embalses que afectan a la Comunidad Autónoma, con el objetivo de “mantener informada tanto a la población como a los Ayuntamientos” por si fuera necesario tomar las medidas de prevención y precaución que se consideren oportunas en caso de que fuera necesario.



En relación a las lluvias de los últimos días, desde la llegada a la Península de la borrasca Leonardo, este grupo viene realizando un seguimiento de las cuencas hidrográficas que pasan por Castilla-La Mancha y la activación del PRICAM, ahora, viene a “reforzar ese seguimiento”; tal y como ha remarcado Ruiz Molina, al tiempo que ha declarado que no se están produciendo problemas de gran magnitud, sino que se prevén desembalses mayores y, según las previsiones de las confederaciones, “que estemos preparados”.



En este sentido, el consejero ha añadido que la activación del plan conlleva que todos los grupos y agentes de intervención y emergencias estén preparados en caso de que se produjeran circunstancias adversas como consecuencia del temporal. Del mismo modo, ha trasladado a los medios de comunicación que en la Dirección General de Protección Ciudadana se tiene constancia de que algunos Ayuntamientos ya han tomado algunas medidas de prevención y precaución, que consideran oportunas para minimizar los efectos que la meteorología ha provocado en estos días.



El titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital se ha referido a algunas de estas incidencias, como han sido cortes en algunas carreteras en la provincia de Ciudad Real, por inundaciones, o la anegación de un centro de mayores en Pepino (Toledo); así como obstáculos en la calzada; entre otros.



Pese a ello, ha sostenido que “el termómetro más importante son las llamadas que llegan al 1-1-2”, para medir esos efectos del temporal en la ciudadanía, y actualmente el número está siendo reducido.



Mensaje de precaución a la población y de que se informen a través de canales oficiales



Juan Alfonso Ruiz Molina ha aprovechado para lanzar un mensaje de precaución y prevención a la población, del mismo modo que ha aconsejado a la ciudadanía que se informe a través de los medios de comunicación o de los canales oficiales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la hora de seguir la evolución de la situación meteorológica.



Al respecto, ha avanzado que, para los próximos días, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé la disminución de las precipitaciones hasta el sábado. En el día de hoy, se ha informado de avisos naranjas por vientos en algunas zonas de la región, así como amarillos por lluvias. Aun así, ha insistido en ser prudentes y estar vigilantes a la actualización de esta información.



A día de hoy, existen niveles rojos puntuales en algunas zonas de las cuencas de algunos ríos, aunque, en términos globales, estas cifras están alejadas de las cifras que se manejaban en marzo de 2025; especialmente en puntos críticos en aquel episodio.



En esta reunión también han estado presentes la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez; el viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, Eusebio Robles; el director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig; así como representantes de la Agencia del Agua y Servicios de Protección Civil y 1-1-2 (Dirección General de Protección Ciudadana).



Consejos a la ciudadanía ante el temporal



Consulte la información oficial sobre el estado del tráfico y las carreteras para comprobar si su itinerario se encuentra afectado por alguna incidencia y circule por vías principales.



No estacione a la orilla de los ríos o en cauces de barrancos, ramblas, torrentes y sus puentes, ni cerca de ellos, ni en zonas inundables.



En caso de que el aguacero le sorprenda conduciendo en la carretera, no atraviese con su vehículo los tramos que estén inundados. La fuerza del agua puede arrastrarle al hacer flotar el turismo.



También es importante localizar los puntos más altos de la zona donde se encuentre, ya que puede necesitar dirigirse a ellos en caso de posible inundación.



Por último, se recuerda que en caso de emergencia debe llamar al teléfono 1-1-2, a la vez que se invita a todos los ciudadanos a hacer un uso racional del mismo.