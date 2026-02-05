El agua obliga a cortar estas carreteras de Castilla-La Mancha

El paso de la borrasca ‘Leonardo’ por Castilla-La Mancha ha obligado a cortar al tráfico las carreteras CM-5150 en Oropesa, provincia de Toledo; la CM-4122 en Calzada de Calatrava, en Ciudad Real; y la CM-4017 en Retuerta del Bullaque, también en la provincia ciudadrealeña.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, la CM-5150 sufre un corte en el kilómetro 7,100, a la altura de Oropesa, debido al desbordamiento del arroyo Alcañizo. En el lugar se encuentran trabajando personal de Mantenimiento de Carreteras y efectivos de la Guardia Civil.

Por su parte, la CM-4122 ha sido cortada del kilómetro 1 al kilómetro 1,200 desde las 10.44 horas en el término municipal de Calzada de Calatrava a consecuencia de una balsa de agua. En el lugar, igualmente, se encuentran trabajando la Benemérita y Mantenimiento de Carreteras.

Finalmente, en el caso de la CM-4017, el corte se ha producido a las 9.18 horas en el kilómetro 71,500, en Retuerta del Bullaque, por el desbordamiento de un arroyo. Como en los casos anteriores, Guardia Civil y Mantenimiento de Carreteras están en el lugar de los hechos.