Castilla-La Mancha arranca el año en rojo: la venta de coches de ocasión se desploma un 7,3% en enero

La venta de vehículos de ocasión ha bajado en enero el 7,3% en Castilla-La Mancha, con 10.618 unidades transferidas –8.954 turismos y 1.664 furgonetas–, que caen un 11,2% en tasa interanual.

Guadalajara es la provincia que registra el mayor descenso de las ventas de enero en la comunidad, con un 32,7%, seguida de Cuenca (-26,5%), Ciudad Real (-20,5%) y Albacete (-20,4%). En Toledo las ventas suben un 12,9%, según la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

El mercado de vehículos de segunda mano (turismos más furgonetas) desciende en el mes un 9% de media en España, ya que los turismos lo hacen al 8,8% y los comerciales ligeros al 9,9%.

El año arranca con un desplome del 9% en las ventas de vehículos de segunda mano (turismos más comerciales ligeros) respecto a enero de 2025, en total 183.149 unidades. De ellas, son turismos 157.775, con un descenso del 8,8% en el mes, y 25.373 comerciales ligeros, cuyas ventas bajan el 9,9%.

Por edades, todos los segmentos sufren fuertes descensos, con excepción de los más nuevos. Así, los de menos de 12 meses –los eléctricos están subvencionados por el Gobierno– crecen el 8% y los de 2 a 3 años, el 8,3%. La mayor caída la sufren los turismos de 6 a 10 años, un 18%.

Las ventas en enero solo crecen en la Comunidad de Madrid y en Catalunya, con descenso en las 15 restantes. La Comunidad Valenciana, condicionada por las ventas de enero de 2025 por la dana, sufre un descenso del 27%. Navarra, con un 21%, es la segunda comunidad con mayores descensos en las ventas de turismos de enero.

En los vehículos comerciales, solo hay incrementos respecto a enero de 2025 en la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. En el resto, se producen descensos, por lo general mayores que en el mercado de turismos. Aunque la Comunidad Valenciana cae un 23%, hay mayores descensos en Cantabria y Asturias».