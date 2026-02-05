AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este viernes, 6 de febrero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha cielos nubosos o cubiertos. Posibles brumas dispersas en zonas de montaña.

Precipitaciones débiles o localmente moderadas en forma de chubasco, más frecuentes durante las horas centrales y sin descartar que vayan acompañados de tormenta; la cota de nieve se situará en torno a los 1400-1600 metros durante el día, y bajará a los 1200 metros al final del día.

Temperaturas en descenso; heladas débiles en zonas altas de los sistemas Central e Ibérico. Vientos flojos y moderados del suroeste, con posibles rachas muy fuertes en las sierras de Alcaraz y Segura.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 13 grados en Albacete, entre los 6 y los 13 en Ciudad Real, entre 4 y 8 grados en Cuenca, entre 5 y 10 grados en Guadalajara y entre 6 y 13 grados en Toledo.