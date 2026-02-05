Activado el Cecopal ante el temporal y la crecida del Tajo en Talavera de la Reina

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha presidido este jueves la reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), que ha activado el Ayuntamiento, y a la que han asistido miembros de Policía Local, Protección Civil, Servicios Generales del Ayuntamiento, Bomberos y Aqualia. Han estado presentes los ediles de Seguridad Ciudadana, Macarena Muñoz y de Urbanismo, Benedicto García para poner en marcha el dispositivo para hacer frente al temporal y a la crecida del río que se mantiene en el nivel naranja.

Gregorio ha explicado que el caudal del río permanece monitorizado «y el caudal está controlado» aunque las mayores complicaciones se están encontrando en los arroyos que transcurren por debajo de la ciudad «que están originando algunas inundaciones en la zona de Grisetas, las Hilanderas o la Real Fábrica de Sedas».

Por eso, el alcalde ha avanzado que las instalaciones del polideportivo José Ángel de Jesús Encinas (JAJE) están disponibles para los vecinos que necesiten asearse y que tengan problemas con el agua en sus viviendas, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Además, todas las bombas de achique de Servicios Generales y sacos de tierra se están repartiendo en todas las viviendas ubicadas en las zonas inundables.

Esta tarde seguirán retenes de electricistas y electromecánicos, y se están asegurando todos los contenedores para evitar desplazamientos por la vía por las fuertes rachas de viento.

Ya se ha prohibido el acceso a todos los parques públicos de las zonas de los Sifones, el Paredón, o Madre de la Esperanza «que ya está inundada».

Gregorio también ha informado de que se ha prohibido el paso a los pasos inferiores de la ribera del Tajo,

«Estamos ya sobre alerta, vigilando con Protección Civil y con Policía Nacional los arroyos y caminos de la zona de Talavera como el Bárrago, «que está desbordado en algunas zonas, y esperamos que la situación mejore».

La previsión es que la lluvia continúe por lo que el alcalde ha vuelto a pedir precaución y los vecinos se alejen «de las zonas susceptibles de ser inundables».

Además, se esperan rachas de viento de 63 kilómetros hora, por lo que desde el Ayuntamiento se recuerda a la población la importancia de extremar las precauciones habituales en este tipo de episodios, tales como:

-Retirar o asegurar macetas, toldos y elementos colgantes que puedan desprenderse.

-Evitar el paso por zonas arboladas o con riesgo de caída de objetos.

-Circular con precaución y atender en todo momento a las indicaciones de los servicios de emergencia.