Cae una banda “itinerante” de robos en bares en Ciudad Real

La Guardia Civil de Teruel ha detenido a siete personas implicadas en una red criminal dedicada al robo con fuerza en establecimientos hosteleros y que sería responsable supuestamente de un total de 86 robos perpetrados en las provincias de Teruel, Valencia, Castellón, Zaragoza, Alicante, Soria, La Rioja, Córdoba, Ciudad Real y Cantabria.

Las detenciones se han producido en las localidades de Xirivella (Valencia), Soneja (Castellón) y Castelserás (Teruel). 27 de los 87 robos se produjeron en las comarcas turolenses del Jiloca, Gúdar-Javalambre, Bajo Aragón, Cuencas Mineras y Sierra de Albarracín, ha informado la Benemérita.

Durante la operación, se han realizado dos registros domiciliarios y la inspección de tres vehículos de alta gama, además de la incautación de más de 8.200 euros en efectivo, numerosos teléfonos móviles, tarjetas SIM, herramientas, llaves de vehículos, numerosas cajetillas de tabaco, ropa que se observa en las diferentes grabaciones de las cámaras de seguridad y sustancias estupefacientes que exceden la cantidad de autoconsumo.

MODUS OPERANDI

La organización criminal actuaba de forma itinerante y perfectamente estructurada. Sus integrantes seleccionaban establecimientos hosteleros en distintas provincias y, aprovechando horarios nocturnos o momentos de baja afluencia, forzaban los accesos mediante herramientas específicas.

Una vez en el interior, se dirigían de manera directa y rápida a los objetivos de mayor rentabilidad inmediata: máquinas recreativas, cajas registradoras y máquinas expendedoras de tabaco.

El grupo se desplazaba en vehículos de alta gama, lo que les permitía cubrir grandes distancias en una misma noche y así dificultar su localización. Además, empleaban teléfonos móviles y medios tecnológicos para coordinarse, evitar patrones predecibles y minimizar el riesgo de ser detectados.

Tanto las diligencias instruidas como las personas detenidas, serán puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel.